Nintendo باعت 41.67 مليون وحدة من جهاز Nintendo Switch على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الإنتكاسة القوية التي شهدها جهاز Nintendo Wii U، كان الكثيرون يشعرون بالقلق إزاء مستقبل شركة Nintendo. ومع ذلك، نجحت الشركة اليابانية في تصحيح الأوضاع مع جهاز Nintendo Switch. في الواقع، وفقا لأحدث الأرقام، فيبدو أن شركة Nintendo تمكنت من بيع 41.67 مليون وحدة من جهاز Nintendo Switch على الصعيد العالمي حتى الآن.

هذا رقم مثير للإعجاب عندما تُفكر في مدى ضعف أداء جهاز Nintendo Wii U. ووفقا للتقرير المالي الأحدث من شركة Nintendo، فهي تمكنت من بيع 4.8 مليون وحدة إضافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في 30 سبتمبر. كشفت الشركة أيضًا أن Nintendo Switch Lite الذي تم إطلاقه في اليوم 20 سبتمبر حصد مبيعات قدرها 1.95 مليون وحدة، وهذا ما يشير إلى أن جهاز الألعاب المحمول الجديد في حالة جيدة هو الأخر.

Advertisements

في حالة إذا لم تسمع عن Nintendo Switch Lite من قبل، فهو يُعتبر بمثابة النسخة الصغيرة والرخيصة من جهاز Nintendo Switch. الفرق الرئيسي بين كلا الجهازين هو أن جهاز Nintendo Switch Lite لا يملك أيادي تحكم قابلة للفصل ولا يمكن ربطه مع التلفزيون لأنه تم تصميمه في الأساس من أجل الإستمتاع بالألعاب أثناء التنقل. يبدو الأمر كما لو أن شركة Nintendo تحاول ببطء نقل عشاق أجهزة Nintendo DS إلى Nintendo Switch Lite، على الرغم من أن الشركة تواصل دعم أجهزة Nintendo DS في الوقت الراهن.