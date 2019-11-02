+Apple TV أغلى من نيتفليكس بمقدار 242 مرة

أطلقت شركة آبل يوم أمس خدمتها للبث المسماة +Apple TV البالغة قيمتها 4.99 دولار شهريًا في أكثر من 100 دولة ومنطقة، والتي تتضمن برامج تليفزيونية وأفلام أصلية تمولها شركة آبل.

وبالرغم من أن خدمة البث الجديدة قد تبدو صفقة رابحة بقيمة 4.99 دولارات شهريًا، إذ إنها من الناحية التقنية الأرخص من بين جميع منافسيها في هذا المجال، لكنها في الواقع الأغلى في الوقت الحالي على الأقل.

ويعود السبب في ذلك إلى أن آبل بدأت خدمتها للبث مع قائمة تضم ثمانية برامج تلفزيونية وفيلم وثائقي واحد فقط، ويعني ذلك أن المستخدم يدفع 0.55 دولار شهريًا لكل برنامج تلفزيوني أو فيلم.

وعلى سبيل المقارنة، تقدم خدمة نيتفليكس قائمة أمريكية تتضمن 1326 برنامجًا تلفزيونيًا و 4339 فيلمًا مقابل 12.99 دولارًا شهريًا، مما يعني أن المستخدم يدفع 0.0023 دولار فقط لكل برنامج تلفزيوني أو فيلم.

وبمعنى آخر، فإن خدمة نيتفليكس تمنحك قيمة أكثر بمقدار 242 مرة من خدمة +Apple TV، لكن من أجل الإنصاف، فإنه ينبغي أيضًا مقارنة مقدار المحتوى الأصلي عبر الخدمتين.

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وتخطط آبل لإطلاق عروضها الخاصة فقط، وهو أمر يبدو أنه استراتيجيتها المستمرة، بينما لدى نيتفليكس الآن نحو 600 عرض أصلي في قائمتها الخاصة، لكن حتى مع أخذ هذا في الاعتبار، فإن +Apple TV أغلى بمقدار 26 مرة من نيتفليكس.

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وفي حال أردات آبل التنافس بشكل فعلي مع باقي الخدمات بموجب السعر، فكان يجب أن تبدأ التكلفة الشهرية للخدمة من سعر أقل من الحالي بكثير، أو أن تقدم اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر على الأقل أو حتى تصل قائمتها إلى حجم مقبول.

لكن آبل عمدت في المقابل إلى جعل المشتركين يدفعون قيمة الاشتراك الشهري على الفور، وهو أمر غير مستغرب، خاصةً مع تركيزها على التحول من الأجهزة إلى الخدمات.

وبغض النظر عن التكلفة المرتفة بالمقارنة مع المنافسين، فقد تعثر إطلاق الخدمة الجديدة بسبب الصعوبات التقنية، وذلك بالنظر إلى أن النسخة التجريبية المجانية لمدة عام واحد الخاصة بمالكي أجهزة آيفون وآيباد الجديدة قد فشلت في الظهور للعديد من المستخدمين.

ولجأ العديد من العملاء إلى منصات التواصل الاجتماعي للشكوى من أن الاشتراك المجاني لم يظهر في تطبيق Apple TV، كما قال العديد من المستخدمين: إنهم حصلوا على نسخة تجريبية مجانية بالرغم من أنهم اشتروا أجهزة آيفون منذ سنوات.

واضطر المستخدمون الذين عانوا من الخلل للوصول إلى الخدمة من خلال متصفح الويب على الحواسيب المكتبية أو المحمولة وإجراء عملية التسجيل هناك قبل أن يتمكنوا من تسجيل الدخول من خلال تطبيق Apple TV على هواتفهم المحمولة.

وقال أحد المستخدمين: إنه غير قادر على الاستفادة من اشتراكه المجاني إلا لمدة سبعة أيام، بينما أوضح مستخدم آخر أن اشتراكه المجاني لم يظهر، في حين أشار ثالث إلى أنه غير مؤهل لعرض الأجهزة بالرغم من امتلاكه أحدث هاتف آيفون.

يذكر أن آبل قد وعدت بحصول أي شخص اشترى أجهزة آيفون أو آيباد الجديدة لهذا العام على اشتراك مجاني لمدة عام في خدمة +Apple TV.