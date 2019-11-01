IDC: سوق الأجهزة اللوحية يشهد انتعاشًا ومفاجآت في ترتيب الشركات

عاد سوق الأجهزة اللوحية في جميع أنحاء العالم إلى النمو في الربع الثالث من عام 2019، إذ شُحن نحو 37.6 مليون وحدة على مستوى العالم بزيادة سنوية قدرها 1.9٪، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC.

وقالت (آي دي سي) في تقريرها – الذي نُشر يوم الخميس: إن شركة آبل حافظت على ريادة السوق ونمت بنسبة 21.8٪ مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت أن طرح جهاز (آيباد) iPad جديد في وقت متأخر من هذا الربع ساعد الشركة على اكتساب حصة، إذ ارتفعت حصتها من السوق من 26.3٪ في الربع الثالث من 2018 إلى 31.4% في الربع الثالث من عام 2019.

وأشارت الشركة إلى أنه من خلال تضمين الموصل الذكي Smart Connecter على أحدث أجهزتها، توفر كافة أجهزة آيباد من آبل (آيباد ميني) الآن خيار لوحة المفاتيح القابلة للفصل. هذا بالإضافة إلى نظام التشغيل الجديد (آيباد أو إس) iPadOS، الذي يجعل تجربة المستخدم على الأجهزة اللوحية أقرب إلى الحواسيب الشخصية.

وبحسب تقرير (آي دي سي)، فقد تمكنت أمازون من الاستحواذ على المركز الثاني، الذي ما يكون عادةً من نصيب سامسونج خلال الربع الثالث من 2019، إذ زادت شحناتها بنسبة 25.6% على أساس سنوي. وساعد إطلاق جهاز (فاير 7) Fire 7 الجديد في الربع الأخير، إلى جانب عرض البيع Prime Day Sale على زيادة الشحنات. ومع التحديث الأخير لجهاز (فاير 10) Fire 10، وموسم العطلات المقبل، تواصل أمازون وضع نفسها من بين أشهر العلامات التجارية للأجهزة اللوحية.

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وقالت (آي دي سي): إن شركة سامسونج تراجعت إلى المركز الثالث، إذ شحنت 4.6 ملايين وحدة في هذا الربع. ولا تزال سلسلة (جالاكسي تاب أي) Galaxy Tab A تحظى بشعبية كبيرة، إذ تمثل أكثر من نصف شحنات سامسونج، في حين ساعدت سلسلة (جالاكسي تاب إس) Galaxy Tab S على الحفاظ على صورة سامسونج بأنها تقدم حواسيب أندرويد اللوحية الفاخرة.

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وشحنت هواوي نحو 3.6 ملايين وحدة في الربع الثالث من العام بانخفاض سنوي بنسبة 4.4٪. وواجهت الشركة ضغطًا ثابتًا من الولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى قدر ضئيل من الانخفاض في الشحنات، لأن غالبية شحنات الشركة كانت في الصين. أما شركة لينوفو الصينية، فقد احتلت المركز الخامس، إذ زادت حصتها قليلًا من 6.3٪ في الربع الثالث من 2018 إلى 6.7٪ في الربع الحالي. واستمر أداء الشركة في منطقة آسيا/المحيط الهادئ بما في ذلك اليابان، إلى جانب أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا.