الصين تطلق واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس في العالم

أطلقت شركات الاتصالات الحكومية الثلاث في الصين خدمات الجيل التالي من التكنولوجيا اللاسلكية اليوم الجمعة، مما يعني تشغيل أكبر شبكة جيل خامس 5G في العالم، حيث تسعى الصين لتصبح رائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم.

وتقدم كل من تشاينا موبايل China Mobile؛ وتشاينا تليكوم China Telecom؛ وتشاينا يونيكوم China Unicom خطط 5G تبدأ من 128 يوانًا (18 دولارًا) مقابل 30 جيجابايت من البيانات شهريًا، مما يتيح لمستخدمي الإنترنت الصينيين الوصول إلى الخدمة السريعة للغاية.

وأصبحت الخدمات التجارية لشبكات الجيل الخامس 5G متاحة الآن في 50 مدينة، بما في ذلك بكين؛ وشانغهاي؛ وقوانغتشو؛ وشنتشن، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الصينية شينخوا.

وجرى تنشيط ما يقرب من 12 ألف محطة 5G في شنغهاي لدعم تغطية 5G عبر المناطق الرئيسية في الهواء الطلق في المدينة، فيما قالت الحكومة: إنه سيتم تفعيل أكثر من 130 ألف محطة 5G بنهاية العام لدعم شبكة 5G.

وسرعت الصين عملية إطلاق الجيل الخامس من عام 2020 حتى عام 2019، لكنها واجهت تحديات كبيرة في نشر ما يكفي من المحطات لتغطية مدنها العديدة والكتلة الأرضية العملاقة.

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وأطلقت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة؛ وكوريا الجنوبية، خدمات 5G في مناطق مختارة في وقت سابق من هذا العام.

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لكن شبكة الصين التجارية هي الأكبر، وذلك وفقًا لشركة بيرنشتاين للأبحاث Bernstein Research، مما يعطي الصين المزيد من التأثير على التطور العالمي للتكنولوجيا.

ولدى الصين عدد من مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول أكثر من أي دولة أخرى، مع حوالي 850 مليون شخص يستخدمون هواتفهم الذكية لتصفح الإنترنت، بحسب شينخوا.

ويتوقع المحللون أن يكون لدى الصين 110 ملايين مستخدم 5G – أي زهاء 7 في المئة من سكان البلاد – بحلول عام 2020، بينما يشترك 3 في المئة من مستخدمي الإنترنت في كوريا الجنوبية حاليًا في شبكة 5G التي أطلقتها في شهر أبريل.

وتلعب هواوي، أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم والعلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، دورًا رئيسيًا في نشر شبكة 5G في الصين، وتتعامل مع شركات الاتصالات الصينية الثلاثة.

ومنحت شركة تشاينا موبايل، أكبر مزود لخدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الصين، ما يقرب من نصف عقود شبكات الجيل الخامس لشركة هواوي، وذلك وفقًا لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية، بينما ذهبت بقية العقود إلى المنافسين، مثل إريكسون؛ ونوكيا؛ و ZTE.

وتعرضت هواوي لضغوط أمريكية ضدها، وحثت واشنطن الدول على حظر معدات هواوي من شبكات الجيل الخامس، زاعمة أن بكين قد تستخدمها للتجسس، وتنفي هواوي أن يشكل أي من منتجاتها خطرًا أمنيًا.

وبالرغم من الضغوط، وجدت هواوي عملاء لمنتجاتها 5G، وقالت الشركة في تقرير للأرباح في وقت سابق من هذا الشهر: إنها وقعت 60 عقد 5G تجاري مع شركات الاتصالات حول العالم، متغلبة على منافسيها إريكسون؛ ونوكيا.