بدون خدمات جوجل .. هواوي تبيع 100,000 وحدة من Mate 30 5G في دقيقة واحدة

قالت شركة هواوي: إنها باعت 100,000 وحدة من النسخة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هاتفي (ميت 30) Mate 30، و(ميت 30 برو) Mate 30 Pro في أقل من دقيقة واحدة.

وكانت الشركة الصينية قد فتحت باب التسجيل على هاتفي (ميت 30 5جي)، و(ميت 30 برو 5جي) قبل نحو 10 أيام، والآن أعلنت عن بيع هذه الكمية الهائلة خلال دقيقة واحدة.

وتعتزم هواوي طرح الهاتفين للبيع مرة أخرى في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وفي المرة القادمة سوف يحظى عدد من الفائزين بالحصول على ساعتها الذكية (هواوي ووتش جي تي2) Huawei Watch GT2، أو الحاسوب اللوحي (ميديا باد إم6) Mediapad M6، أو سماعات الأذن (فري بدز 3) FreeBuds 3 مجانًا مع الهاتف.

ويُباع هاتفا (ميت 30 5جي)، و(ميت 30 برو 5جي) في الصين بسعر يعادل 705 دولارات أمريكية، و 975 دولارًا أمريكيًا، على التوالي. وهما يمتازان بأنهما يضمان معالج الشركة الأحدث: (كيرين 990) Kirin 990 مع مودم 5G، وبطارية بسعة 4,200/4,500 ميلي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع باستطاعة 40 واط، والشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 27 واط.

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ويمتاز الهاتفان اللذان يدعمان شبكات الجيل الخامس أيضًا بأنهما يتوفران بلونين لا تتوفر بهما نسختا الجيل الرابع 4G، وهما: البرتقالي، والأخضر.

يُشار إلى أن هواوي كانت قد قالت مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم: إنها باعت مليون وحدة من هاتفها الذكي الجديد (ميت 30) Mate 30، وذلك خلال بضع ساعات بعد طرحه للبيع في الصين.

وأدى الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة هواوي، وبسببه مُنعت من التعامل مع جوجل، إلى وضع هاتف (ميت 30) – الذي أُعلن عنه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي – في وضع صعب، خاصةً أن الهاتف حُرم من خدمات، وتطبيقات جوجل.

ولأن جوجل وخدماتها محظورة أصلًا في الصين، فإن إطلاق هاتف بدون تطبيقات جوجل لا يضره شيئًا هناك، لذا، فقد أعلنت هواوي أنها باعت خلال 3 ساعات فقط مليون وحدة من هاتفي (ميت 30)، و(ميت 30 برو)، وخلال دقيقة واحدة 100,000 وحدة من نسخة 5G من الهاتفين.