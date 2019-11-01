Huawei نجحت في بيع 100 آلف وحدة من هواتف Huawei Mate 30 5G في غضون دقيقة واحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Huawei بتلقي التسجيلات المسبقة على الهاتفين Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G منذ عشرة أيام، ولكنها بدأت اليوم فقط في شحن وبيع هذين الهاتفين. ووفقا للشركة، فيبدو أنها نجحت في بيع 100 آلف وحدة من هذين الهاتفين في غضون دقيقة واحدة فقط.
من المقرر أن تقوم الشركة بعرض الدفعة الثانية للبيع يوم 5 نوفمبر عندما سيحصل بعض المحظوظين على Huawei Watch GT2 أو Huawei MediaPad M6 أو Huawei FreeBuds 3 الجديدة مع الهاتف.
يباع Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G حاليًا فقط في الصين بأسعار تبلغ 705 دولارات أمريكية للهاتف الأول وبما يعادل 975 دولار أمريكي للهاتف الثاني. هذين الهاتفين يأتيان مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الأحدث من شركة Huawei، وبطاريات ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 27W.
قبل الختام، نود أن نشير إلى أن طرازات 5G من الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro متوفرة بلونين غير متوفرين للطرازات العادية، وهذين اللونين هما البرتقالي والأخضر كما هو موضح في الصورة أعلاه.
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