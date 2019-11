Xiaomi تكشف لنا عن المواصفات التقنية للكاميرا الخلفية الخُماسية للهاتف Xiaomi Mi Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - سيصل الهاتف Xiaomi Mi Note 10 والذي من المفترض أن يتم الكشف عنه في اليوم 14 نوفمبر مع خمس كاميرات في الواجهة الخلفية. وعلى الرغم من أن شركة Xiaomi لم تكشف الكثير عن هذا الهاتف، فقد قررت الآن الإنتقال إلى شبكة تويتر لتكشف لنا كل شيء تقريبًا عن المواصفات التقنية للكاميرا الخلفية الخماسية التي سيأتي بها هذا الهاتف.

سيضم الهاتف Xiaomi Mi Note 10 كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 5 ميغابكسل توفر تقريبًا يبلغ ×5، فضلا عن كاميرا لإلتقاط الصور المضببة الخلفية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل. وبالنسبة للكاميرا الخامسة والأخيرة، فهي عبارة عن كاميرا ماكرو تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من مسافة قريبة جدًا. ستكون هذه الكاميرات مصحوبة بوحدتي فلاش LED على الجانب الأيمن.

نظرًا إلى أن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 سيكون بمثابة النسخة العالمية من الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro الذي سيصل رسميًا في اليوم 5 نوفمبر في الصين، فنحن نعرف أنه سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وبطارية بسعة 5260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

تم رصد الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro مؤخرًا في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أكد لنا قدومه مع شاشة OLED بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730G. عمومًا، سنحصل على المزيد من المعلومات المؤكدة يوم الثلاثاء المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

Introducing the lineup of #MiNote10 Penta Camera! How would you name this powerful camera team? Let us hear your creatives! #DareToDiscover with #MiNote10 pic.twitter.com/JH9FBrCwwW