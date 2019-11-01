«مها» تهدد المملكة العربية السعودية .. الأجهزة المسئولة تطلق تحذيراتها .. التأثير يصل «عمان واليمن وخليج عدن»

الموجز

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد السعودية أن آخر المستجدات للحالة المدارية (كيار – KYARR) في بحر العرب، تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "عاصفة مدارية".

وأكدت الهيئة أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة المدارية تتراوح بين 65 و83 كيلومترا في ساعة، وتتحرك باتجاه الغرب داخل بحر العرب بسرعة 5 عقد.

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وأوضحت أنه يتوقع أن ينخفض تصنيف العاصفة المدارية إلى منخفض مداري خلال الـ 24 ساعة القادمة، كما ستؤثر بطريقة غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج.

وفي نفس السياق، أشارت الهيئة إلى أن آخر مستجدات حالة مدارية ثانية تشير إلى تطورها من "منخفض مداري" إلى "عاصفة مدارية"، وقد أطلق عليها اسم (مها- MAHA).

وتتراوح سرعة الرياح حول مركز "مها" بين 63 و81 كيلومترا في الساعة، وتتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، ويتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" خلال الـ 24 ساعة القادمة.