الهاتف Motorola Razr 2019 يظهر في دفعة جديدة من الصور الرسمية

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، تم تسريب مجموعة من الصور الرسمية للهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي القادم من شركة موتورولا. الآن، قرر المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks بنشر خمس صور إضافية لنفس الهاتف.

تعرض لنا الصور الثلاثة الأولى الهاتف في وضعية مغلقة وتمنحنا فهمًا أفضل لوظيفة الشاشة الخارجية. تكريمًا للهاتف Motorola Razr V3 الأسطوري الذي تم إطلاقه في العام 2004، يمكن للشاشة الصغيرة عرض الإشعارات والوقت والتاريخ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل بمثابة عدسة الرؤية للكاميرا الرئيسية.

الصور الأخرى تظهر لنا الهاتف Motorola Razr 2019 وهو في وضعية مفتوحة. من خلال هذه الصورة يتضح لنا أن شاشة الهاتف تُطوى في المحور الأفقي. وعلاوة على ذلك، بإمكاننا أيضًا رؤية القطع الموجود في الجزء العلوي من الشاشة.

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عمومًا، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد في اليوم 13 نوفمبر، وهو ما يعني بعد أسبوعين بالضبط من الآن. للآسف، لا نزال نجهل المواصفات التقنية لهذا الهاتف، لذا سيتعين علينا الإنتظار حتى تكشف لنا شركة موتورولا عن هذه المعلومات.

https://twitter.com/evleaks/status/1189908594797494272