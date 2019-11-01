فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Huawei بإختبار تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 في الصين منذ فترة، ولكن قررت الشركة الآن إختبار هذا التحديث على الصعيد العالمي. بدءًا من اليوم، سيتمكن ملاك Huawei Mate 20 Series و Huawei P30 Lite و Huawei Nova 5T و Huawei P Smart 2019 بإختبار ميزات EMUI الأحدث. وبالنسبة للقائمة الكاملة للأجهزة المدعومة، فهي تشمل :
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20X
- Huawei P30 Lite
- Huawei Nova 5T
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart Plus 2019
إذا كان جهازك مدرجًا في القائمة وتريد إختبار تحديث EMUI الأحدث، فيتوجب عليك أولاً تحميل تطبيق Huawei Beta. بعد ذلك، أنت على بعد خطوات قليلة من تجربة كل ميزات EMUI الجديدة مثل التحسينات المرئية والمؤثرات الحركية الجديدة، والوضع الليلي المُحسن، وميزة GPU Turbo 3.0.
كانت هذه تفاصيل خبر Huawei تبدأ بإختبار تحديث EMUI 10 على الصعيد العالمي، وتضيف الدعم لثمانية أجهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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