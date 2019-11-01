Huawei تبدأ بإختبار تحديث EMUI 10 على الصعيد العالمي، وتضيف الدعم لثمانية أجهزة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Huawei بإختبار تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 في الصين منذ فترة، ولكن قررت الشركة الآن إختبار هذا التحديث على الصعيد العالمي. بدءًا من اليوم، سيتمكن ملاك Huawei Mate 20 Series و Huawei P30 Lite و Huawei Nova 5T و Huawei P Smart 2019 بإختبار ميزات EMUI الأحدث. وبالنسبة للقائمة الكاملة للأجهزة المدعومة، فهي تشمل :

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X

Huawei P30 Lite

Huawei Nova 5T

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart Plus 2019

إذا كان جهازك مدرجًا في القائمة وتريد إختبار تحديث EMUI الأحدث، فيتوجب عليك أولاً تحميل تطبيق Huawei Beta. بعد ذلك، أنت على بعد خطوات قليلة من تجربة كل ميزات EMUI الجديدة مثل التحسينات المرئية والمؤثرات الحركية الجديدة، والوضع الليلي المُحسن، وميزة GPU Turbo 3.0.