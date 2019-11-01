شركة إتصالات صينية تؤكد قدوم هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي في شهر نوفمبر الجاري

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن العالم يوجه أنظاره حاليًا إلى الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي القادم من شركة موتورولا، فقد كشفت لنا شركة الإتصالات الصينية China Telecom في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن هناك هاتفًا صدفيًا آخر قابل للطي من شركة سامسونج سيصل قريبًا وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. حسب الصورة التشويقية، من المقرر أن يصل هذا الهاتف في شهر نوفمبر الجاري، وسيأتي لخلاف الهاتف Samsung W2019 الحالي الذي تم إطلاقه في الصين فقط.

تم رصد الهاتف Samsung W20 5G القابل للطي القادم من شركة سامسونج لأول مرة في معرض صيني في شهر سبتمبر الماضي، وتم تأكيد الإسم في ذلك الوقت مع نفس الصورة التشويقية.

يتميز هاتف سامسونج الثاني القابل للطي بتصميم صدفي مع شاشة طويلة تُطوى في المحور الأفقي على غرار ما رأيناه مع الهاتف Motorola Razr 2019. نتساءل حول ما إذا كانت المواصفات التقنية التي شوقت لها شركة سامسونج في وقت سابق من هذا الأسبوع لها أي علاقة بالهاتف Samsung W20 5G القادم من الشركة.

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الإطار الزمني لحدث الكشف عن الهاتف المتمثل في شهر نوفمبر مثير للإهتمام. على الأرجح، بينما كانت تعمل شركة سامسونج على إصلاح المشاكل التي واجهتها مع Galaxy Fold، فقد كانت تعمل أيضًا على الهاتف Samsung W20 5G. من غير الواضح ما إذا كان شهر نوفمبر سيشهد أيضًا بدء عملية البيع أم مجرد حدث الإعلان الرسمي.

نظرًا إلى أن شركة موتورولا أعلنت أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola Razr 2019 في شهر نوفمبر، ربما ترغب شركة سامسونج في الكشف عن الهاتف Samsung W20 5G قبله. بغض النظر عن هذه القضية، سنرى ما لا يقل عن هاتفين صدفيين قابلين للطي في العام 2020. ونتساءل عما إذا كانت هناك شركات مُصنعة أخرى ترغب في الإنضمام إلى الركب، وإذا كان الأمر كذلك، فنحن نتساءل أيضًا عما إذا كانت سامسونج ستُفكر أخيرًا في بيع هواتف Samsung W Series الصدفية خارج الصين.