حتى لو كان حسابك لا يتابعه الكثيرون.. 10 طرق لكسب المال من إنستغرام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:15 مساءً - أصبح «إنستغرام» منصة تواصل اجتماعي مربحة في السنوات القليلة الماضية مع تحقيق العديد من المشاهير حالياً أرباحاً تقترب من المليون دولار. وعلى الرغم من أنَّك قد لا تستطيع جني هذه الأموال قبل تحقيق الشهرة، لكن هناك طرقاً كثيرة يستطيع من خلالها الأشخاص، الذين لديهم حسابات أقل متابعة، تحويل هذا التطبيق سريعاً إلى وسيلة كسب مشروعة.

ستحتاج إلى إنجاز أمرين قبل البدء في جني الأرباح: أولاً، احصل على عدد كبير من المتابعين (بحد أدنى 2000 متابع) وثانياً، اعمل على زيادة المشاركة والتفاعل معهم. يمكن إنجاز الأمرين من خلال عدد من الاستراتيجيات تشمل إضافة هاشتاغات إلى منشوراتك، استخدام خاصية القصص على إنستغرام، وكتابة تعليقات شارحة مُفصّلة، ووضع جدول زمني لنشر المحتوى الخاص بك في أفضل الأوقات. وبمجرد ترسيخ وصول حسابك إلى قاعدة تفاعلية من المتابعين، ستكون في طريقك لكسب المال على إنستغرام بأي طريقة من الطرق العشر التالية:

1- كتابة منشورات ترويجية لعلامات تجارية

ربما الاستراتيجية الأشهر للربح من موقع «إنستغرام» هي كتابة منشورات ترويجية تحمل اسم علامات تجارية. عادةً ما ترغب العلامات التجارية في العمل مع صغار المؤثرين الرقميين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين ينشرون محتوى داخل فئة معينة تهتم بنوع مُحدّد من المجالات مثل الموضة أو السفر أو الجمال، ويُعتبر هذا الشخص المؤثر موثوقاً به في هذه المجالات من جانب جمهوره. قد يتواصل المعلنون معك إذا أصبح حساب الإنستغرام الخاص بك مشهوراً بدرجة كافية. وغير ذلك، ثمة كثير من منصات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي تستطيع مساعدتك في التواصل مع العلامات التجارية ذات الصلة. يختلف السعر المُحدّد مقابل كتابة هذه المنشورات الترويجية على نطاق واسع، لكن هناك قاعدة عامة مفادها أنَّك ستحصل على سنت واحد عن كل متابع لكل منشور ترويجي (أو 100 دولار عن كل 10 الآف متابع).

2- استخدام مقاطع الفيديو

دائماً ما كانت منصة إنستغرام وسيطاً مرئياً، لكن التفاعل مع المتابعين لاسيما من خلال مقاطع فيديو قد تزايد بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة. كل صيغة من صيغ الفيديو المستخدمة على منصة إنستغرام -والتي تشمل منشورات معيارية، وميزة القصص (Instagram Stories)، وميزة البث المباشر (Instagram Live) وميزة الـ»IGTV» لمشاركة الفيديوهات طويلة المدة- لها استخدامات في عملية الترويج للعلامات التجارية سواء اخترت تسويق منتجات من خلالها أو ترسيخ الثقة من خلال نشر برامج إرشادية أو شيء ترفيهي تماماً. إذا كنت في شراكة مباشرة مع أحد الرعاة التجاريين، يمكنك الحصول على نسبة إضافية تتراوح بين 40% و50% لكل مقطع فيديو منشور، مع إمكانية تحقيق المزيد من الأرباح عند تضمين قصص إنستغرام.

3- انضم إلى برنامج المشاركة التسويقية على إنستغرام

الانضمام إلى برنامج المشاركة التسويقية على إنستغرام يعني العمل مباشرةً مع شركة ومحاولة بيع منتجاتها. بمجرد العثور على شريك، ستحصل على رابط يتيح لك تتبّع المنتجات، التي تبيعها، وكسب عمولة عليها. ويعد برنامج المشاركة التسويقية على موقع «أمازون» أحد أكثر البرامج، التي يستطيع مستخدمون لديهم عدد متابعين أقل الوصول إليها وكسب ما يتراوح بين 3 دولارات و15 دولاراً مقابل كل عملية بيع.

4- بع صورك

إذا كانت لديك موهبة التصوير الفوتوغرافي، قد تفكر في العمل مع الشركات، التي ستدفع لك مقابل صور الإنستغرام الخاصة بك. إحدى هذه الشركات هي شركة «Twenty20″، التي تبيع صوراً من مستخدمي إنستغرام، بالإضافة إلى تحويل هذه الصور إلى منتجات مثل أغلفة الهواتف النقّالة. يعتمد المبلغ الذي تجنيه من تطبيق Twenty20 على عدد المشتركين الذين يشترون صورك. كذلك، تُعد شركة «Foap» نموذجاً مماثلاً وتتشارك معك 50% من أرباح بيع صورك المرخصة.

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5- فتح متجر إلكتروني

إذا كان لديك منتج أو خدمة قابلة للبيع، يُعتبر إنستغرام منصة مثالية لعرضها. وفقاً لاستبيان أجري مؤخراً، اشترى 30% من مستخدمي إنستغرام أشياء عرفوا عنها لأول مرة من خلال إنستغرام، مما يعني أنًّ التصفّح والتسوق سرعان ما أصبحا ضمن نفس الشيء. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة التسوق الجديدة من خلال عرض المنتجات ضمن المنشورات أن توسم صورك بروابط ليتمكن المتابعون من شراء منتجاتك بسهولة. وباستخدام هذه الطريقة، تعتمد أرباحك المحتملة على حجم ما تمكنت من بيعه.

6- بع أغراضاً في خزانتك

قد يكون إنستغرام أداة مفيدة لعرض بعض ملابسك وسط أشخاص تعرفهم ولا تعرفهم سواء كنت بحاجة إلى قليل من المال الإضافي أو تُطبّق ما جاء في إحدى صفحات كتاب الكاتبة اليابانية، ماري كوندو، عن ترتيب الأغراض في المنزل. للحصول على بعض الإلهام، يمكنك البحث عن هاشتاغ ShopMyCloset لمعرفة كيف يُعلن الآخرون عن أغراضهم. نجح كثيرون في جني أموال بهذه الطريقة، لكن دخلك بالطبع سيعتمد على ثمن ما تبيعه من أغراض وجودتها.

7- استخدم إنستغرام لتعزيز وجودك على منصات أخرى

إذا كان لديك وجود على منصات إلكترونية أخرى مثل YouTube أو Apple Podcasts، يمكن أن يكون إنستغرام طريقة رائعة لبناء قاعدتك الجماهيرية عبر تلك المنصات. تستطيع الترويج لقناة جديدة أو حلقات فردية بوضع هاشتاغات وروابط محتواك الجديد على صفحة الإنستغرام الخاصة بك. قد تكون هذه طريقة رائعة لتوسيع نطاق وصولك لعدد أكبر من المتابعين، فضلاً عن زيادة دخلك.

8- تقديم خدمة الترويج والتزكية لحسابات المؤثرين الأصغر

بمجرد أن يبدأ عدد متابعي حسابك الخاص على إنستغرام في التزايد (على سبيل المثال، أكثر من 50 ألف متابع) يمكنك كسب أموال من المؤثرين الأصغر مقابل كتابة منشور أو نشر مقطع فيديو على حسابك للترويج لحساباتهم أو ما يقدمونه من محتوى ودعم متابعتهم. يتطلب هذا الترويج المتبادل جهداً أقل من بعض الطرق الأخرى ويمكن أن يكون مربحاً للغاية اعتماداً على حجم حسابك. سوف تساعدك على البدء مواقع مثل Shoutcart، حيث يتقاضى المؤثرون من المستوى المتوسط ​​حوالي 10 دولارات لكل لقطة ترويجية، بينما يتقاضى المشاهير حوالي 200 دولار.

9- بع حسابك

إذا نجحت في تحويل حسابك على إنستغرام إلى مشروع ربحي بمكانة متميزة وعدد كبير من المتابعين، سيكون لديك فرصة جيدة لبيعه على إحدى المنصات المُتخصّصة في بيع وشراء حسابات إنستغرام مثل منصة Social Tradia. إذ تباع حسابات إنستغرام، التي يتراوح عدد متابعيها ما بين 2000 إلى 5000 متابع مقابل حوالي 100 دولار، في حين الحسابات التي تضم أكثر من 100 ألف متابع يمكن بيعها مقابل مبلغ يصل إلى 20 ألف دولار. ومن بين المواقع الأخرى المتخصصة في بيع وشراء الحسابات، موقع TooFame وFameSwap. لذا، لديك العديد من الخيارات المتاحة.

10- مستشار تسويق عبر إنستغرام

بمجرد أن تصبح محترفاً في التسويق على إنستغرام، يمكنك مساعدة الآخرين على تحقيق النجاح وزيادة أرباحك في نفس الوقت من خلال العمل مستشاراً. هناك العديد من الشركات المُتخصّصة في التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تقدم خدمات احترافية، أو يمكنك أيضاً العمل مستشاراً حراً في التسويق عبر إنستغرام وتحديد السعر الخاص بك، والذي يمكن أن يتراوح بين 15 إلى 120 دولاراً في الساعة حسب مستوى خبرتك.