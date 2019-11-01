Huawei وسامسونج هي الشركات الفائزة في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد نشرنا لتقرير Canalys حول وضعية سوق الهواتف الذكية في الربع الثالث من هذا العام، يأتي الآن تقرير آخر من مؤسسة Strategy Analytics. كلاهما يرسمان نفس الصورة إلى حد كبير ولكن بأرقام مختلفة قليلاً. هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن سوق الهواتف الذكية العالمي يُظهر أخيرًا علامات على الإنتعاش بعد أن حقق نموًا بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما يجعل الربع الثالث من هذا العام هو الربع الإيجابي الأول منذ الربع الثالث من العام 2017.

في الربع الثالث من العام 2018، بلغت شحنات الهواتف الذكية العالمية 359.8 مليون وحدة، وهي الآن بلغت 366.3 مليون وحدة في الربع الثالث من هذا العام. الفضل في ذلك يعود في الأساس وفقا لمؤسسة Strategy Analytics إلى المنافسة القوية على مستوى الأسعار والإنتشار التدريجي لتكنولوجيا 5G.

ومع ذلك، Huawei و Samsung هي الشركتين الوحيدتين اللتان سجلتا نموًا ملحوظًا ضمن الشركات الخمسة المصنعة للهواتف الذكية الأولى في العالم. حققت شركة سامسونج نموًا بنسبة 8 في المئة، بينما حققت شركة Huawei نموًا بنسبة 29 في المئة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

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من ناحية أخرى، تواصل شركة آبل فقدان المزيد من حصتها السوقية حيث فقدت حصتها السوقية بنسبة 3 في المئة، وينطبق نفس الشيء على Xiaomi و Oppo.

يرجع الأداء الجيد لشركة سامسونج إلى حد كبير لسلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، والتي تفوقت على Galaxy Note 9. لا ينبغي التغاضي عن سلسلة هواتف Galaxy A Series أيضًا. في النهاية، إحتفظت شركة سامسونج بزعامتها مع حصة سوقية تبلغ 21.3 في المئة، وتليها شركة Huawei في المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 18.2 في المئة.

ذلك ليس مفاجئًا بالنظر إلى المشاكل التي تواجهها شركة Huawei مع الموردين بعض الحظر التجاري الأمريكي. ومع ذلك، كانت الشركة قادرة على تعويض ذلك من خلال أكل المزيد من الحصة السوقية للشركات المنافسة الرئيسية في البلد الأم، الصين.