هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستدعم 5G، وستستخدم المودم Qualcomm X55

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن الكثير من الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد قامت بإطلاق العديد من الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، إلا أن شركة آبل ما زالت ترفض القيام بذلك. هواتف iPhone 11 Series الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام تدعم شبكات الجيل الرابع كحد أقصى، ولكن تردد أن هذا الوضع سيتغير في العام 2020.

الآن صدر تقرير جديد من اليابان أفاد أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستستخدم المودم Qualcomm X55 5G، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على خطط آبل. ومع ذلك، قد تكون هناك قيود على العرض لأن جميع الشركات سترغب في إستخدام هذا المودم في العام 2020.

يُقال أن المعالج Apple A14 من شركة آبل سيظهر لأول مرة في هواتف iPhone القادمة في العام المقبل، وسيتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، وستتكلف شركة TSMC بمهمة التصنيع. فقط آبل و Huawei لديها حاليًا خطط لإستخدام تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر من شركة TSMC.

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سيستخدم إثنان على الأقل من هواتف iPhone الجديدة الثلاثة شاشات OLED المرنة، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون هذه الهواتف منحنية، ولكن غير قابلة للطي. من الناحية الفنية، تستخدم شركة آبل شاشات OLED المنحنية منذ iPhone X، ولكن يوجد إنحناء واحد ولا يمكنك رؤيته لأن الشاشة تطوي نفسها في الأسفل، مما يسمح بأن يكون الإطار الخارجي رقيقًا للغاية.

يُقال أيضًا أن شركة آبل ستستخدم كاميرا Time Of Flight في الواجهات الخلفية لهواتف iPhone القادمة في العام المقبل من أجل الواقع المعزز. من الواضح أن الشركة تريد شحن 80 مليون أو أكثر من هواتف iPhone القادمة في العام المقبل، وهي مبيعات قوية تطمح إليها الشركة، فعادة ما يتم شحن من 75 إلى 80 مليون وحدة كل عام. يعتقد المحللون أنه سيتم إنتاج 206 ملايين هاتف 5G في جميع أنحاء العالم في العام 2020، لذلك إذا وضعنا خطة آبل في الحسبان، فسيكون لها جزء كبير من هذا السوق. وقد يساعد ذلك أيضًا في تبني تكنولوجيا 5G، وخاصة خارج الصين.