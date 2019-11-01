حققت آبل حلم مستخدميها وكشفت عن الجيل الجديد من سماعات AirPods اللاسلكية، بمواصفات انتظرها المستخدمون لأكثر من 3 سنوات.
كما تقدم هذه السماعات لمستخدميها تقنية عزل الضوضاء والتي تعتمد على مايكروفون خارجي يستشعر الأصوات من الخارج ويحللها لتنشئ السماعات ضوضاء معاكسة، وتفلتر الأصوات الخارجية بمعدل 200 مرة في الثانية.
وتدعم AirPods Pro أيضا ميزة "موازنة الصوت التكيفية" لإعطاء توزيع مدهش للأصوات، والتي تضبط الترددات في الموسيقى للتناسل مع شكل أذن المستخدم
ويمكن للمستخدم سماع ما يدور من حوله أثناء الاستماع إلى الموسيقى عبر تلك السماعات بتفعيل خاصية Transparency، والتي يمكن التنقل بينها وبين وضع عزل الأصوات الخارجي عبر زر صغير موجود على ساق السماعة.
كما أتت AirPods الجديدة ببطاريات تكفيها لتعمل لنحو 5 ساعات متواصلة في حال إجراء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى، وحصلت على محفظة بلاستيكية خاصة تقوم بشحنها 4 مرات.
كانت هذه تفاصيل خبر سماعات Airpods جديدة من أبل... اليك مزاياها وسعرها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.