سماعات Airpods جديدة من أبل... اليك مزاياها وسعرها!

ومن أبرز ما حملته AirPods Pro لعشاق هذا النوع من التقنيات هو التصميم الجديد كليا والرؤوس المصنوعة من السيليكون المرن وأتت بـ 3 مقاسات لتناسب آذان جميع المستخدمين، وعالجت مشكلة سقوط السماعة من الأذن التي عانى منها مستخدمو آبل لسنوات.كما تقدم هذه السماعات لمستخدميها تقنية عزل الضوضاء والتي تعتمد على مايكروفون خارجي يستشعر الأصوات من الخارج ويحللها لتنشئ السماعات ضوضاء معاكسة، وتفلتر الأصوات الخارجية بمعدل 200 مرة في الثانية.





وتدعم AirPods Pro أيضا ميزة "موازنة الصوت التكيفية" لإعطاء توزيع مدهش للأصوات، والتي تضبط الترددات في الموسيقى للتناسل مع شكل أذن المستخدم

ويمكن للمستخدم سماع ما يدور من حوله أثناء الاستماع إلى الموسيقى عبر تلك السماعات بتفعيل خاصية Transparency، والتي يمكن التنقل بينها وبين وضع عزل الأصوات الخارجي عبر زر صغير موجود على ساق السماعة.

كما أتت AirPods الجديدة ببطاريات تكفيها لتعمل لنحو 5 ساعات متواصلة في حال إجراء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى، وحصلت على محفظة بلاستيكية خاصة تقوم بشحنها 4 مرات.