فيسبوك تختبر تشفير المكالمات الصوتية والمرئية على مسنجر

يبدو أن "فيسبوك" ستتيح قريبا لمستخدمي تطبيق "مسنجر" التابع لها ميزة "المحادثات السرية" للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.
ومع ذلك، قال الكثيرون إنهم سيرفضون استخدام هذه الميزة الجديدة لأنهم لا يعتقدون أن موقع التواصل الاجتماعي سيمتنع عن الاستماع إلى محادثاتهم.
وأطلقت "فيسبوك" خدمة المحادثات السرية على "مسنجر" لأول مرة، في عام 2016، والتي تتضمن أيضا خيار تحديد التوقيت لكل سلسلة رسائل، ما يتيح للمستخدمين إمكانية التدمير الذاتي للرسائل بطريقة مشابهة للرسائل في "سناب شات".
واستخدمت آبل التشفير في iMessage لسنوات عديدة، وأضاف تطبيق Viber الميزة منذ بضعة أشهر، لكن ميزة "فيسبوك" مختلفة لأنه لا يتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي بل يجب أن يقوم المستخدم بتفعيل المحادثات المشفرة يدويا.
ونظرا لأن الميزة ما تزال قيد الاختبار، فإن "فيسبوك" لم تعلن عنها بعد ولم تكشف عما إذا كانت ستطرحها رسميا في تطبيقها أم لا.
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