إنخفاض أرباح سامسونج في الربع الثالث، ولكن قسم الهواتف الذكية شهد بعض التحسن

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالكشف عن تقريرها المالي للربع الثالث من هذا العام، ويُظهر التقرير إنخفاضًا في الأرباح التشغيلية بنسبة 56 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حققت الشركة فقط 6.58 مليار دولار أمريكي على مستوى الأرباح علمًا أنها حصدت أرباحًا قدرها 15.04 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الإنخفاض الكبير حدث بسبب إنخفاض الطلب على أشباه الموصلات وضعف الطلب على رقاقات الذاكرة.

في الجانب المقابل، حقق قسم الهواتف الذكية أداءً أفضل بفضل المبيعات القوية لسلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series و Galaxy A Series، مما ساعد في دفع هذا القسم لتحقيق أرباح قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. أداء القسم المسؤول عن شاشات OLED الصغيرة كان أفضل من نفس الفترة من العام السابق.

وفيما يخص العام 2020، تتوقع شركة سامسونج حدوث تحول في سوق أشباه الموصلات وإرتفاع الطلب على أجهزة 5G على مستوى العالم. من بين النقاط الأخرى التي تم التركيز عليها تشمل الهواتف القابلة للطي والإنتاج المتسارع لرقاقات 5 نانومتر و 7 نانومتر.