شاومي تواصل تقليد آبل في أول ساعة ذكية لها

تستعد شركة شاومي خلال الأيام المقبلة إطلاق أول ساعة ذكية من إنتاجها. ويبدو من الصور التشويقية التي نشرتها الشركة أن الساعة تستنسخ تصميم ساعة آبل الذكية.

وكانت الشركة الصينية قد بدأت طريقها في سوق الهواتف الذكية قبل سنوات، وبنت نجاحها على إطلاق هواتف تستنسخ تصميم هواتف آيفون من آبل، ولكنها بسعر أرخص، وبنظام أندرويد، وذلك في محاولة منها لجذب مستخدمي أندرويد الراغبين ببديل أقل ثمنًا عن هواتف آيفون. ويبدو أنها سوف تفعل الأمر ذاته في مجال الساعات الذكية.

وتستعد شاومي إطلاق أول ساعة ذكية من إنتاجها يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وقد نشرت على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo فيديو وصورًا تشويقية للساعة، التي تأتي مع تصميم مستطيل، وتاج دائري. ولكن هناك اختلاف بسيط، إذ إن جسم الساعة أسمك قليلًا، وأقل استدارةً مقارنةً بالإصدار الخامس الأحدث من ساعة آبل.

ولم تعلن شاومي عن اسم أول ساعاتها الذكية، ولكن موقع 9to5Google – المتخصص في أخبار جوجل – وجد في الشفرة المصدرية لنظام (وير أو إس) Wear OS – التابع لجوجل والمشغل للعديد من الساعات الذكية من شركات مختلفة – أن الساعة ستحمل اسم (مي ووتش) Mi Watch.

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وسوف تدعم الساعة تقنية (واي-فاي)، و(جي بي إس) GPS، و(إن إف سي) NFC، وسوف تدعم شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM لإجراء المكالمات، وذلك بحسب الصورة التي نشرتها شاومي. وتحتوي الساعة على معالج (كوالكوم سنابدراجون وير 3100)، الذي يُستخدم في الإصدارات الأحدث من أجهزة (وير أو إس).

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يُشار إلى أن شاومي لم تقتصر في تقليد منتجات آبل على الهواتف الذكية، والساعات الذكية، بل إنها أطلقت سماعة الأذن اللاسلكية (أير دوتس) AirDots بتصميم شبيهة بسماعة (أير بودز) AirPods. كما قلدت تصميم نظام التشغيل (ماك أو إس) macOS Majave، وقلدتها في خدمة الرموز التعبيرية المتحركة بتقنية الواقع المعزز (ميموجي) Memoji، إذ أطلقتها باسم (ميموجي) Mimoji. حتى أن الرئيس التنفيذي لشاومي (لي جون) قلد مؤسس آبل الراحل (ستيف جوبز) بكنزته السوداء وعبارة (وهناك شيء آخر) الشهيرة.