ويسترن ديجيتال تقدم حلول تخزين متطورة لبيئات NAS

أطلقت ويسترن ديجيتال Western Digital، الشركة الرائدة في توفير البنية التحتية لتخزين البيانات، مجموعة من حلول تخزين البيانات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمكاتب المنزلية التي تعتمد على نظم التخزين المتصل بالشبكة.

وتتضمن الحلول الجديدة أقراص الحالة الصلبة WD Red SSDs الأولى من نوعها على الإطلاق والتي تعزز الأداء وترفع قدرات التخزين المؤقت في البيئات المختلطة لأنظمة التخزين المتصل بالشبكات بالإضافة إلى محركات أقراص التخزين WD Red و WD Red Pro التي توفر مساحات تخزين ضخمة تصل إلى 14 تيرابايت.

وأكدت الشركة بأن حلولها الجديد ستصبح متوفرة فعلياً في الإمارات والشرق الأوسط في نهاية شهر نوفمبر.

وفي ظل زيادة الاعتماد على البيئات الافتراضية، فقد أصبحت تقنية شبكة إيثرنت 10 جيجابت وسرعات الاتصال العالية عموماً ميزة أساسية في نظم التخزين الحديثة المتصلة بالشبكة.

وللمساعدة في الحد من عوائق الأداء، أصبح من الضروري تعزيز سرعات أقراص الحالة الصلبة، ولتلبية متطلبات هذه البيئات بشكل كامل، يزداد الطلب على أجهزة التخزين التي تتميز بقدرات تحمل عالية وسرعات وسعات كبيرة.

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واستناداً إلى النجاح الذي حققته ويسترن ديجيتال في مجموعة منتجاتها WD Red التي تتسم بالأداء المستقر والمستويات المتقدمة من الموثوقية، جاء تصميم الحلول الجديدة لتسخير العوائق والعقبات وتحويلها إلى أرباح للمستخدم النهائي.

ويساعد استخدام قرص الحالة الصلبة الجديد WD Red SA500 SSD كحل للتخزين المؤقت في نظم التخزين المتصل بالشبكة على رفع مستويات الأداء، بينما توفر محركات الأقراص الجديدة WD Red وWD Red Pro سعات أعلى ومساحات أكبر على نفس جهاز التخزين المتصل بالشبكة.

وتشمل مجموعة المنتجات الجديدة التي أطلقتها الشركة اليوم:

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قرص الحالة الصلبة WD Red SA500 NAS SATA SSD : صمم قرص الحالة الصلبة الجديد WD Red SA500 NAS SATA SSD لمستخدمي أنظمة التخزين المتصل بالشبكة الأكثر تطلباً وذلك بفضل السعات التي يوفرها وتتراوح بين 500 جيجابايت وحتى ما يصل إلى 4 تيرابايت، ويوفر المنتج بيئة مثالية لشبكات الإيثرنت بسعة 10 جيجابت ويستخدم أيضاً للتخزين المؤقت في أنظمة التخزين المتصل بالشبكة للوصول بسرعة إلى الملفات الأكثر استخداماً، ويمكن للقرص الجديد – بالاعتماد على قدراته العالية للتحمل – معالجة حمولات القراءة والكتابة الكثيفة التي تتطلبها نظم التخزين المتصل بالشبكة في بيئة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يحسن المنتج الجديد الاستجابة لقواعد بيانات معالجة العمليات المتصلة (OLTP)، والبيئات متعددة المستخدمين، وعرض الصور، وتعديل الفيديوهات بدقة 4K و 8K.

صمم قرص الحالة الصلبة الجديد WD Red SA500 NAS SATA SSD لمستخدمي أنظمة التخزين المتصل بالشبكة الأكثر تطلباً وذلك بفضل السعات التي يوفرها وتتراوح بين 500 جيجابايت وحتى ما يصل إلى 4 تيرابايت، ويوفر المنتج بيئة مثالية لشبكات الإيثرنت بسعة 10 جيجابت ويستخدم أيضاً للتخزين المؤقت في أنظمة التخزين المتصل بالشبكة للوصول بسرعة إلى الملفات الأكثر استخداماً، ويمكن للقرص الجديد – بالاعتماد على قدراته العالية للتحمل – معالجة حمولات القراءة والكتابة الكثيفة التي تتطلبها نظم التخزين المتصل بالشبكة في بيئة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يحسن المنتج الجديد الاستجابة لقواعد بيانات معالجة العمليات المتصلة (OLTP)، والبيئات متعددة المستخدمين، وعرض الصور، وتعديل الفيديوهات بدقة 4K و 8K. محرك الأقراص WD Red NAS: تكمل أحدث محركات أقراص WD Red عمل قرص الحالة الصلبة WD Red SA500 NAS SATA مع سعة تخزينية ضخمة تصل إلى 14 تيرابايت، وقد صممت خصيصاً لأنظمة التخزين المتصل بالشبكة المزودة بفتحة واحدة إلى 8 فتحات لمحركات الأقراص، وهي مثالية لبيئات التشغيل الدائم التي تعمل 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع، كالاستخدام المنزلي والشركات الصغيرة، كما أنها تلبي حتى 180 تيرابايت من معدلات عبء العمل السنوي.

تكمل أحدث محركات أقراص WD Red عمل قرص الحالة الصلبة WD Red SA500 NAS SATA مع سعة تخزينية ضخمة تصل إلى 14 تيرابايت، وقد صممت خصيصاً لأنظمة التخزين المتصل بالشبكة المزودة بفتحة واحدة إلى 8 فتحات لمحركات الأقراص، وهي مثالية لبيئات التشغيل الدائم التي تعمل 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع، كالاستخدام المنزلي والشركات الصغيرة، كما أنها تلبي حتى 180 تيرابايت من معدلات عبء العمل السنوي. محرك الأقراص WD Red Pro NAS: كما هو الحال في محركات أقراص WD Red، صمم محرك الأقراص WD Red Pro خصيصاً لتعزيز الأداء في بيئات أنظمة التخزين المتصل بالشبكة والمزودة بما يصل إلى 24 فتحة لمحركات الأقراص مع سعة تخزينية تصل إلى 14 تيرابايت، وزود بخاصية التوازن الثلاثي الأبعاد 3D Active Balance Plus وتقنية NASware 3.0 لتكامل مثالي وحماية قوية للبيانات ومستوى أداء مطور.

توافر المنتجات والأسعار:

يتوفر قرص الحالة الصلبة WD Red SA500 SSD بسعات مختلفة تتراوح بين 500 جيجابايت وحتى ما يصل إلى 2 تيرابايت لطراز عامل الشكل M.2، وتبدأ الأسعار من 72 دولار إلى 297 دولار أمريكي في الولايات المتحدة.

أما قرص الحالة الصلبة WD Red SA500 SSD من طراز عامل الشكل 2.5 بوصة فهو مزود بسعات تتراوح بين 500 جيجابايت وحتى ما يصل إلى 4 تيرابايت وتبدأ الأسعار من 75 دولار أمريكي إلى 600 دولار أمريكي في الولايات المتحدة.

ويتاح قرص الحالة الصلبة WD Red SA500 SSD بعاملي الشكل حالياً بكميات محدودة في متجر الشركة الإلكتروني WD store، على أن يتوفر في الأسواق العالمية في شهر نوفمبر عبر مجموعة من متاجر وموزعي منتجات ويسترن ديجيتال والمتاجر الإلكترونية والشركات المعنية بتكامل النظم.

ويبلغ سعر محرك الأقراص WD Red NAS HDD بسعة 14 تيرابايت 450 دولار في الولايات المتحدة، أما محرك الأقراص WD Red NAS Pro HDD بسعة 14 تيرابايت فيتاح بسعر 525 دولار.

وتُطرح محركات الأقراص بسعة 14 تيرابايت في الأسواق العالمية في شهر نوفمبر عبر مجموعة من متاجر وموزعي منتجات ويسترن ديجيتال والمتاجر الإلكترونية والشركات المعنية بتكامل النظم ومتجر الشركة الإلكتروني WD store.

وتُضاف منتجات WD Red الجديدة إلى المحفظة المتكاملة من محركات الأقراص وأقراص الحالة الصلبة التي تقدمها شركة ويسترن ديجيتال والمصممة لتلبية مجموعة متنوعة من الاستخدامات للشركات والعملاء وأسواق برامج الألعاب.

وطورت ويسترن ديجيتال لعملائها من الشركات مؤخرًا حلولها التخزين WD Gold Enterprise Class HDD، والتي تتاح بسعات تصل إلى 14 تيرابايت.

وتقدم وسيترن ديجيتال المجموعة الأكثر تنوعاً وتكاملاً من الحلول والمنتجات على مستوى قطاع تخزين البيانات بهدف تحقيق أفضل قيمة ممكنة من البيانات ومساعدة الناس على استخدام وحفظ وتغيير المحتوى والوصول إليه بسرعة وسهولة.