كل ما تريد معرفته عن السيارة الكهربائية التي أنتجتها وزارة الانتاج الحربي

الموجز

أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، الثلاثاء الماضي، عن انتاج سيارات كهربائية جديدة، حيث من المقرر أن تستخدم في قرى سياحية و كمباوندات، ومن المتوقع أن يصدر منها منتجات "ملاكى وأجرة".

وقالت الوزارة إن السيارة الكهربائية سيتم تصيعنها في مصر بالتعاون مع شركة فوتون الصينية تحت اسم "E-MOTION".

وذكر موقع "مصراوي" أن السيارة الحديثة تشمل نموذجين، الأول "يستوعب 4 ركاب، وبها بابين وتكييف، وكاميرا خلفية، وطارة "مالتي" (تحكم إلكتروني)، يبلغ طولها 2.70 متر، وعرضها 1.3 متر، وارتفاعها 1.5 متر، ويصل مدى الشحن الخاص بالسير لـ 100 كم".

أما النوع الثاني، سيارة تستوعب 3 ركاب ويبلغ طولها 2.6 متر، وعرضها 1.3 متر، وارتفاعها 1.4 متر، ووزنها يبلغ 350 كيلو جرام، ومدى التحرك الخاص بها في كل شحنة 60 كيلو متر، وأقصى سرعة 45 كيلو متر، وتحتوي على دينامو يساعد في عملية الشحن الذاتي.

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ونقل الموقع عن مصادر له قولها الموديل الذي تم الإعلان عنه لن يطرح للمواطنين لأنه غير مؤهل للسير في الشوارع والطرق العامة، لكن تم التعاقد عليه من قِبل بعض النوادي والفنادق والقري السياحية والكمباوندات.

وأضافت المصادر أنه من المقرر طرح سيارة كهربائية أخرى بـ 4 أبواب، ويصل مدى السير في الشحنة الواحدة لـ 300 كيلو، وبسرعة تصل إلى 100 كيلو متر، وبأسعار تناسب المستخدم المصري، وذلك خلال عام 2020.

وخلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية، نفت وزارة الإنتاج الحربي ما تم تداوله حول أسعار السيارة الكهربائية E-MOTION.

وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله من أسعار هو محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهة من شركات صينية استغلال احتفالية أمس، للترويج عن منتجهم كما قامت الصفحات التي تنشر هذه الأخبار باستخدام صورة السيارة من حفل الوزارة، التي تحمل اسم E-MOTION، وهو الاسم التجاري المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربي وشركة IMUT.