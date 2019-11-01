تسريب: هواوي تقلد آبل في حاسوب لوحي تعمل عليه

نشر موقع 91Mobiles ما قال إنه صور مسربة لحاسوب لوحي تعمل على تطويره شركة هواوي، ويبدو أنه سيكون شبيهًا بحاسوب آيباد برو الذي تنتجه شركة آبل.

ويبدو الفرق الواضح بين الحاسوب اللوحي الذي تعمل عليه الشركة الصينية، وآيباد برو في الكاميرات، إذ يقدم حاسوب هواوي كاميرتين خلفيتين، وأخرى أمامية في ثقب ضمن الشاشة.

وإلى جانب تقليد التصميم، يبدو أن هواوي تعتزم تقليد الاسم، إذ قال صاحب التسريبات الشهير (إيفان بلاس) في تغريدة له على موقع تويتر: إن الشركة تعتزم إطلاق اسم (ميت باد برو) MatePad Pro على الجهاز.

ومن الصور المسربة، يبدو أن الحاسوب اللوحي سوف يقدم لوحة مفاتيح تتصل به مغناطيسيًا على غرار لوحة المفاتيح (سمارت كيبورد فوليو) Smart Keyboard Folio من آبل، ولكن لا يُعلم ما إذا كان الغطاء سوف يُضمن مع الحاسوب، أم أنه سوف يُباع منفصلًا.

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ويظهر في الصور أيضًا وجود قلم إلكتروني جديد يمكن ربطه بالحاسوب من الأعلى، ويُرجح أن يكون ذلك مغناطيسيًا، وذلك على غرار قلم (آبل بنسل) Apple Pencil على حاسوب (آيباد برو).

وأشار موقع 91Mobiles إلى أنه قد يُفهم من الصور أن الحاسوب اللوحي لا يأتي مع حساس بصمة ظاهر، لذا قد تستخدم هواوي حساس بصمة تحت الشاشة، أو أن تقدم تقنية أخرى للمصادقة عن طريق الوجه.

وقال الموقع: إنه يُتوقع أن يقدم الحاسوب اللوحي من هواوي مواصفات من فئة الحواسيب اللوحية الرائدة، مثل معالج (كيرين 990) Kirin 990 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وبطارية بسعة كبيرة لم يحددها.

يُشار إلى أن هواوي كانت قد أطلقت في شهر حزيران/يونيو الماضي أحدث حواسيب اللوحية، وهو (ميديا باد إم6) MediaPad M6.