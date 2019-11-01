هل هذا هو هاتف موتورولا القادم القابل للطي؟

سلطت مجموعة من الصور المسربة الضوء على جميع زوايا هاتف موتورولا رازر Motorola Razr القابل للطي القادم، وذلك قبل الكشف عن الهاتف بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وجاءت الصور من المسرب الشهير إيفان بلاس https://twitter.com/evleaks/status/1189908594797494272 عبر حسابه الرسمي على تويتر لتوضح أن الهاتف يشبه إلى حد كبير هاتف Motorola Razr V3 الكلاسيكي الصادر عام 2004.

ومن المتوقع أن يكون Motorola Razr الظاهر في التسريبات أول هاتف قابل للطي للشركة، والذي قد تعلن عنه في حدث صحفي بمدينة لوس أنجلوس بتاريخ 13 نوفمبر.

وكانت موتورولا قد شوقت المستخدمين لهذا الهاتف في عدة مناسبات قبل الإعلان عنه، لكن التسريب الحالي يظهر الهاتف من زوايا مختلفة، بحيث يبدو الجهاز كهاتف عادي بعد طيه، ويأتي باللونين الأحمر والأسود.

ووفقًا للصور، فإن الهاتف يتمتع بشاشة ثانوية صغيرة تعمل باللمس لعرض التنبيهات والرسائل والبريد الإلكتروني والفيديو وغير ذلك، مع مستشعر كاميرا أسفل الشاشة الصغيرة لالتقاط صور السيلفي.

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وبحسب ما ورد، فإن هاتف موتورولا الجديد يعمل بواسطة معالج Snapdragon 710 ثماني النوى من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 6 جيجابايت؛ وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وتضيف المعلومات أن الهاتف يتضمن بطارية بسعة 2730 ميلي أمبير، مع شاشة داخلية من نوع OLED بقياس 6.2 إنشًا وبدقة 876×2142 بيكسلًا، بينما تأتي الشاشة الثانوية بدقة منخفضة إلى حد ما تصل إلى 600×800 بيكسلًا، مما يشير إلى أنها قد تقتصر على الوظائف الأساسية، مثل معاينة صور السيلفي.

وكانت التسريبات السابقة وبراءات الاختراع قد أشارت إلى أنه سيكون هناك شاشة رئيسية قابلة للطي للداخل، فيما اقترح تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال مطلع هذا العام أن الجهاز قد يكلف ما يصل إلى 1500 دولار أمريكي.