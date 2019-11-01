واتساب تدعم رسميًا قفل تطبيقها بالبصمة على أندرويد.. إليك طريقة التفعيل!

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب يوم الخميس رسميًا عن جلب ميزة قفل تطبيقها إلى نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد 8 أشهر من إطلاقها لنظام (آي أو إس) iOS المشغل لهواتف آيفون.

وكانت واتساب – المملوكة لشركة فيسبوك – قد أعلنت مطلع شهر شباط/فبراير الماضي عن إتاحة ميزة قفل تطبيقها على هواتف آيفون عن طريق ميزتي (تتش آي دي) Touch ID عن طريق بصمة الأصبع، و(فيس آي دي) Face ID عن طريق بصمة العين.

والآن أصبحت هذه الميزة متاحة لهواتف أندرويد التي تقدم حساس بصمة، وذلك ضمن خيار جديد أُضيف إلى قسم “الخصوصية” Privacy في قائمة الإعدادات.

ويمكن تفعيل الميزة من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings

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وبينما يستفيد تطبيق واتساب من تقنية التشفير “نهاية إلى نهاية” لحماية مستخدميه، فإن أفضل تشفير في العالم لا يمكن أن يوفر أي حماية إذا تمكن أحدهم من حيازة الجهاز غير المؤمَّن لأنه يمكن فقط فتح التطبيق وقراءة كل شيء.

يُشار إلى أن الكثير من المستخدمين، الحريصين على ألا يطلع أحد على محادثاتهم في واتساب، يلجؤون إلى تطبيقات خارجية لقفل التطبيق، خاصةً على نظام أندرويد. ولكن أن تتوفر الميزة بصورة أساسية ضمن التطبيق، فهي ميزة مرحب بها.

ويمكن لمستخدمي نظام أندرويد تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب من متجر جوجل بلاي، كما يمكن تنزيله وتثبيته يدويًا من هنا.