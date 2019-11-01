كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “Vintage Electric” تكشف عن دراجة جديدة مستوحاة من “289 Slabside”

متابعة-سنيار: قبل الإصدار الرئيسي للصور المتحركة الذي يوثق أحد أعظم انتصارات السباقات على الإطلاق في Ford v Ferrari، كشفت Vintage Electric عن دراجة جديدة بالكامل من 48 فولت.

عقدت Vintage Electric شراكة مع Carroll Shelby International لصياغة الدراجة المستوحاة من 289 Slabside الشخصية لكارول شيلبي والمعروفة باسم كوبرا.

لإنشاء دراجة Shelby، اجتمعت Vintage Electric مع آرون شيلبي، حفيد كارول، وبحثت عن كثب واحدة من أول 289 سيارة من سلوبسايد.

وقامت هذه الشركة ومقرها كاليفورنيا بدمج أصغر التفاصيل والتشطيبات الكلاسيكية في تصميم الدراجة الجديدة.

يتوفر Vintage Electric Shelby الجديد في نظام الطلاء N6 المعدني المطابق تماما مثل 289 Cobra من Carroll مع خطوط سباقات سوداء غير لامع وشعار Shelby الشهير إلى جانب شارات كوبرا المميزة.

علاوة على ذلك، فإن قبضة المقود الوعرة ومقعد السرج للدراجة ذات الإصدار المحدود التي تكلف 7.249 دولارا تعكس التصميم الداخلي الأزرق لـ289 Slabside الأصلية.

يتم تشغيل دراجة شيلبي بواسطة أقوى مجموعة من البطاريات التي استخدمتها الشركة على الإطلاق، حيث تتميز ببطارية ضخمة بقوة 48 فولت بالإضافة إلى خلية بطارية بقوة 1112 واط.

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توجد البطارية الكبيرة في هيكل مصنوع من الألومنيوم المصبوب الأسود، ويتم شحنها بسرعة خلال 4.5 ساعات.

بعد الشحن الكامل، توفر Vintage Electric Shelby بشكل موثوق نطاقا يصل إلى 75 ميلا.

تتميز دراجة Vintage Electric Shelby الجديدة عالية الأداء بوضع “سباق” مضبوط خصيصا يتيح لها الوصول إلى سرعات تصل إلى 36 ميلا في الساعة.

تتميز دراجة Vintage Electric Shelby ذات الإصدار المحدود بإطار مصنوع من الألمنيوم عالي الجودة مصقول لتحقيق التوازن المثالي على الطريق من خلال نظام شوكة MRP المقلوب.

كما أنها مزودة بتقنية EV الرائدة، بالإضافة إلى الواجهة الإلكترونية الأنيقة على المقود، والتي يتيح للركاب من جميع المستويات تسريعا سهلا عند الطلب بضغطة زر واحدة.