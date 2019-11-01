الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي يظهر في صور رسمية مسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - شوقت شركة موتورولا للهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي منذ فترة، ولكن لم تكن لدينا أي صورة رسمية للجهاز. تستعد شركة موتورولا لكشف النقاب عن هذا الهاتف في اليوم 13 نوفمبر، وقد بدأت الدفعة الأولى من الصور الرسمية لهذا الهاتف المنتظر تشق طريقها إلى الويب. قام المسرب الأمريكي الشهير https://twitter.com/evleaks/status/1189908594797494272 بنشر صورة للهاتف فيما يبدو أنه إعلان ترويجي. يمكننا أن نرى لقطة واضحة للمفصل والجزء السفلي من الجهاز وكذلك الشاشة الرئيسية. يبرز الجزء السفلي ويضم زر موحد بشكل واضح يشبه مستشعر بصمات الأصابع.

ظهرت أيضا عدة صور أخرى متدنية الجودة، مما يتيح لنا إلقاء نظرة على تصميم الجهاز. تظهر الصورة الأولى الجزء الخلفي من المفصل ولمحة على الشاشة الثانوية الموجودة في النصف العلوي من الهاتف.

يمكننا أيضًا رؤية الهاتف في وضعية الإغلاق، وهو يبدو فعلاً مشابهًا للهاتف Motorola Razr V3 الشهير الذي تم إطلاقه في العام 2004. وهناك أيضًا صورة للهاتف Motorola Razr 2019 الجديد وهو نصف مطوي.

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ووفقًا للشائعات السابقة، فقد تردد أنه سيتم شحن هذا الهاتف مع شاشة OLED بحجم 6.2 إنش وشاشة ثانوية بدقة 800×600 بكسل في الخارج. وقيل كذلك أن الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن 128GB من الذاكرة الداخلية. ويُعتقد كذلك أن الهاتف سيضم بطارية بسعة 2730mAh.

أشارت التقارير الأولية إلى أن سعر الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي سيبلغ 1500 دولار أمريكي، ولكن يتعين علينا الإنتظار حتى اليوم 13 نوفمبر لنتأكد من كل شيء.