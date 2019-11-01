تنظيم الاتصالات : 12 مليون جنيه غرامة بحق «WE»

الموجز

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع عقوبة مالية على شركة "WE" قدرها 12 مليون جنيه مصري، وأن يتم السداد خلال سبعة أيام من تاريخه، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وذكر الجهاز، فى بيانٍ له، مساء أمس الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار استمرار الحرص على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ونظرًا لحدوث أعطال جسيمة بشبكة we للمحمول أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات عن قطاع من عملاء الشركة فى عدد من المناطق أمس الأول الأربعاء، وحيث إن ما سبق يعتبر أعطالًا جسيمة ومخالفًا للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع الشركة.

وأضاف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه قام بمتابعة المشكلة مع شركة we، والتى قامت بتقديم تقرير مفصل عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التى تم اتخاذها، وقرر الجهاز توقيع عقوبة مالية على الشركة قدرها 12 مليون جنيه.