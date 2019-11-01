بعد طول انتظار .. هواوي تبدأ اختبار أندرويد 10 على هذه الهواتف خارج الصين

بدأت شركة هواوي إتاحة النسخة التجريبية المفتوحة من الإصدار 10 من واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، القائمة على الإصدار الأحدث من نظام التشغيل أندرويد، لمالكي بعض هواتفها في الأسواق العالمية، وذلك في خطوة طال انتظارها.

وكانت شركة هواوي قد أعلنت في شهر آب/أغسطس الماضي عن خريطة الطريق الخاصة بالنسخة التجريبية من EMUI 10، ثم كشفت الشركة الصينية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن خريطة الطريق الخاصة بالنسخة النهائية الثابتة من EMUI 10، التي تكشف عن تواريخ حصول هواتفها الذكية على أندرويد 10، والتي أضافت المزيد من الهواتف.

ثم أعلنت نهاية أيلول/سبتمبر عن المجموعة القادمة من الأجهزة التي سوف تحصل على EMUI 10، بما في ذلك هواتف من علامتي هواوي، وهونور، بالإضافة إلى حاسوبين لوحيين، وذلك للنسختين التجريبيتين المفتوحة والمغلقة من واجهة المستخدم.

وفي وقت سابق من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدأت هواوي إطلاق النسخة التجريبية المغلقة من EMUI 10 لمستخدميها في الصين، وذلك لمالكي ثلاثة هواتف: (هواوي إنجوي 10 بلس) Huawei Enjoy 10 Plus، و(نوفا 4إي) Nova 4e، و(ميت 20 لايت) Mate 20 Lite.

Advertisements

والآن أصبحت واجهة EMUI 10 متاحة لمالكي كل من: (ميت 20) Mate 20، و(ميت 20 لايت) Mate 20 Lite، و(ميت 20 برو) Mate 20 Pro، و(ميت 20 إكس) Mate 20 X، و(بي30 لايت) P30 Lite، و(نوفا 5تي) nova 5T، و(بي سمارت 2019) P Smart 2019، و(بي سمارت بلس 2019) P Smart + 2019.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويتعين على المستخدمين الذين يملكون أحد هذه الأجهزة، ويرغبون في التحديث إلى EMUI 10، تنزيل تطبيق Beta الخاص بهواوي.