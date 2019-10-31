تكنولوجيا: سبوتيفاي توفر تطبيق مستقل للأطفال مع الخطة العائلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة سبوتيفاي على توسيع عروضها الخاصة بالخطط العائلية من خلال تطبيق جديد مصمم خصيصًا للأطفال. فيأتي تطبيق Spotify Kids، مع واجهة مخصصة سهلة الاستخدام، مع ميزتين مخصصتين لأعمار الأطفال؛ الأولى ميزة Audio for Younger Kids والتي تضم أغاني فردية وأناشيد ومحتوى من شركاء مرخصين مثل ديزني ونيكلوديون. والثانية، ميزة Audio for Older Kids والتي تتضمن أغاني شائعة وقوائم تشغيل تستبعد المحتوى الـ Explicit.

ولا يوجد فئة عمرية محددة لكل منهم، إذ أن الأمر متروك للوالدين لتحديد ما هو مناسب لأطفالهم.

ويتبع التطبيق العديد من الميزات الأخرى التي تنفذها سبوتيفاي لجذب العملاء إلى عروضها الـ Premium للعائلة، مثل الرقابة الأبوية، ومركز إعدادات الأسرة، وقوائم تشغيل Family Mix.

وفي حين أن حساب Spotify Premium الفردي، والذي يتيح للعملاء الاستماع إلى الموسيقى على جهاز واحد فقط في المرة الواحدة، يتوفر مقابل 9.99 دولار أمريكي شهريًا، فإن الخطة العائلة تاتي بـ 14.99 دولارًا وتسمح بحد أقصى ستة حسابات.

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ولقد تم إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق Spotify Kids اليوم في أيرلندا، ومن المفترض أن يصل التطبيق رسميًا إلى جميع البلدان خلال الأشهر المقبلة. ويصل التطبيق مع 80 قائمة تشغيل وحوالي 6000 أغنية، والتي سوف تزداد بمرور الوقت.

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