تكنولوجيا: ظهور ساعة Mi Watch في فيديو رسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك الرئيس التنفيذي لشركة شاومي Lei Jun، صور لساعة Mi Watch أمس، إذ أكدت هذه الصورة على تصميم الجهاز بشكل أساسي. والآن، شارك مدير تنفيذي بالشركة مقطع فيديو جديد يستعرض الساعة الذكية.

فقد تمت مشاركة مقطع فيديو ساعة Mi Watch بواسطة Qu Hen، وتم تحميله على يوتيوب بواسطة Venkatesh Gorantla. هذا الفيديو أجزاء من واجهة المستخدم على ساعة Mi Watch، إذ يطلق على النظام المثبت مسبقًا على الساعة اسم “MIUI for Watch”.

ولقد تم التأكيد عن اسم هذا النظام بواسطة شاومي عبر ملصق تشويقي رسمي، ومن ثم ظهرت تلك الصورة على موقع Weibo الصيني.

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وهذا يعني أن الساعة لن تأتي بنظام WearOS، ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتم شحن هذه الساعة الذكية خارج الأسواق الصينية، ومن المحتمل أن يتم شحنها مع نظام MIUI for Watch في جميع المناطق.

والآن، إذا ألقيت نظرة على الفيديو المُشارك، فستلاحظ أن الساعة بها مشغل تطبيقات مماثل لهواتف أندرويد. فهذه الساعة ستأتي مع الكثير من التطبيقات، وعلى ما يبدو، فإن العديد من التطبيقات المعروضة في الفيديو موجهة للصين.

من المتوقع أن تتضمن هذه الساعة شاشة OLED، ولكننا سنرى ما الذي تستعد له شاومي على أي حال.

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