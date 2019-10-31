تكنولوجيا: عملية تفكيك AirPods Pro تكشف عن تفاصيل أكثر حول تصميم سماعة ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرى موقع iFixit عملية تفكيك لإصدار ابل الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods Pro، والذي كشف عن بعض التفاصيل في تصميم السماعة اللاسلكية، كما أكدت عملية التفكيك على صعوبة عملية إصلاح سماعة ابل اللاسلكية.

في عملية تفكيك موقع iFixit لسماعة ابل اللاسلكية AirPods Pro التي جاءت بتصميم يدعم عزل الضوضاء، كشف عن تفاصيل تصميم السماعة اللاسلكية الذي يتميز بتصميم ملتصق يفتقر لميزة التغيير السلس لقطع غيار السماعة اللاسلكية.

لا يختلف تصميم سماعة ابل الجديدة AirPods Pro الغير قابل للإصلاح السلس عن إصدار ابل السابق AirPods، حيث أكدت عملية تفكيك سماعة AirPods Pro التي تأتي بسعر 249 دولار، على أن تحلل وتلف البطارية في السماعة سيؤدي إلى تلف السماعة بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يكون لدى المستخدم إختيار في حالة تلف البطارية في سماعة AirPods Pro بإرسال السماعات لشركة ابل لإعادة التدوير.

كما كشفت عملية التفكيك عن بعض التفاصيل الأخرى، ومنها أن السماعة الجديدة تأتي بوزن أثقل من سماعة ابل الأصلية AirPods، ويعود ذلك إلى تقنية إلغاء الضوضاء في السماعة اللاسلكية، والميكروفون الداخلي في السماعة.

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أيضاً أشار موقع iFixit إلى أن الجزء الوحيد القابل للإستبدال في السماعة اللاسلكية هو نهايات السماعة المصصمة من السيليكون، إلا أنها تأتي بتصميم خاص لا يتوافق مع البدائل المصممة من شركات أخرى، لكن من المتوقع أن تقدم بدائل تتوافق مع تصميم ابل قريباً.

وتتميز البطارية داخل كل جهة من سماعة AirPods Pro بتصميم يحاكي بطارية ساعة ابل الذكية، وهي نفس البطاريات التي تقدم من سامسونج في سماعة Galaxy Buds والتي تدعم الإستبدال، بينما تتميز بطارية سماعة AirPods Pro بتصميم مثبت لا يمكن إزالته.

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