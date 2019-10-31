تكنولوجيا: هواتف آيفون لعام 2020 قد تأتي بشاشات ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق مجموعة آيفون 11 الحالية قبل شهرين، ولكن يبدو أن شركة أبل تعمل بالفعل على طرازات آيفون لعام 2020، فهناك تقرير جديد من Digitimes يتحدث عن الشاشات الجديدة التي سنراها مع هذه الهواتف.

وتشير أحدث الإشاعات إلى أن هواتف آيفون 2020 ستأتي بشاشات “ProMotion” جديدة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، إذ ظهرت هذه الشاشات لأول مرة في منتجات أبل عام 2017 مع أجهزة آيباد.

والفرق الرئيسي هو أن أجهزة آيفون تستخدم شاشات OLED بينما تستخدم أجهزة آيباد شاشات LCD. وإن سرعة معدل التحديث هذه من شأنها أن تجعل التمرير والنقر واي رسوم متحركة أسرع وأسهل، كما أنها سوف تحسن استهلاك محتوى الوسائط.

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