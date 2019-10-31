تكنولوجيا: الفيس بوك تعلن عن تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Mark Zuckerberg عن التقرير المالي لشركة الفيس بوك للربع الثالث من عام 2019 الذي أكد على نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 29%.

إستطاعت شركة الفيس بوك تحقيق إيرادات بنسبة 28% من الإعلانات خلال الربع الثالث من 2019، بينما حققت 42% من الرسوم والمدفوعات الأخرى.

ولقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة الفيس بوك Mark Zuckerberg خلال إعلانه عن التقرير المالي، على أن الشركة لا تخطط لحظر الإعلانات السياسية من منصة الفيس بوك، كما أضاف أن الفيس بوك تؤمن بحرية التعبير عن الرأي لذا لن تمنع الإعلانات السياسية.

من جانب أخر شهدت شبكة الفيس بوك زيادة سنوية في عدد المشتركين النشطين في الشبكة الإجتماعية بنسبة 9% أي ما يعادل 1.62 مليار مستخدم.

بينما وصل عدد المستخدمين النشطين في شبكة الفيس بوك الإجتماعية شهرياً إلى متوسط 2.45 مليار مستخدم حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2019، أي بزيادة عن نفس الربع من العام الماضي بنسبة 8%.

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ولقد ساهمت إيرادات المادة الإعلانية بنسبة 94% من إيرادات الفيس بوك، أي أنها إرتفعت عن نفس الربع من العام الماضي الذي ساهمت فيه الإعلانات بنسبة 92%.

كما أشار Mark Zuckerberg إلى أن عدد مستخدمي الفيس بوك، والواتس اب إلى جانب الإنستقرام وصل إلى 2.8 مليار مستخدم، بمتوسط 2.2 مليار مستخدم نشط يومياً على تطبيقات التواصل الإجتماعي، بينما يصل عدد الشركات والمشروعات الصغيرة التي تستخدم خدمات الشركة لتحقيق النمو إلى 140 مليون عمل تجاري.

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