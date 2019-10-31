تكنولوجيا: جهاز PS4 من سوني يعد ثاني أكثر جهاز ألعاب مبيعًا على الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبح جهاز PlayStation 4 من شركة سوني اليابانية ثاني أكثر جهاز ألعاب مبيعًا على الإطلاق، إذ أن مبيعاته قد تجاوزت مبيعات جهاز PlayStation الأصلي البالغة 102.5 مليون وحدة. وصرحت سوني بانها باعت 2.8 مليون جهاز PlayStation 4 خلال هذا الربع (بما في ذلك PlayStation 4 Pro)، بالإضافة إلى 100 مليون جهاز في الربع الأخير.

وبهذا، فإن إجمالي مبيعات PlayStation 4 الآن 102.8 مليون جهاز، أي أعلى بقليل من مبيعات جهاز PlayStation الأصلي، ولكن من غير المرجح أن تصل هذه الأرقام إلى إجمالي مبيعات PlayStation 2 البالغة 155 مليون جهاز.

ويوضح الانخفاض في أرقام مبيعات المنصة أنها قد وصلت إلى نهايتها، بحيث لم تنخفض مبيعات الأجهزة فحسب، بل انخفضت أيضًا إيرادات الألعاب والأرباح ككل بنسبة 17 في المئة و 35 في المئة على التوالي خلال عام 2018. وتتوقع سوني أن تكون مبيعات PS4 لعام 2019 أقل مما توقعته في الأصل بمقدار 1.5 مليون وحدة.

كما قد لا تكون مبيعات موسم الإجازات كبيرة أيضًا مقارنةً بالعام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن سوني قد أعلنت أن جهاز PlayStation 5 سيصل بحلول أعياد نهاية عام 2020. وقد يتخلى العديد من الراغبين بالحصول على منصة ألعاب جديدة عن PS4 لهذا العام بانتظار صدور PlayStation 5، إلى شراء المزيد من ألعاب PS4، إذ أنها ستكون متوافقة مع منصة الألعاب الجديدة.

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وهناك عدد من الألعاب الحصرية الرئيسية القادمة إلى منصة PS4، مثل The Last of Us Part II؛ و Ghost of Tsushima؛ و Death Stranding؛ و Shenmue III.

جدير بالذكر أن منصة PS4 قد حققت نجاحًا هائلًا، وتفوقت مبيعاتها بكثير على مبيعات منافسيها، مثل Sega Saturn، و Nintendo 64، كما أنها تجاوزت في هذا الربع على مبيعات جهاز Wii من نينتندو البالغة 101.6 مليون.

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