تكنولوجيا: الآن كبرى عروض التخفيضات لشاشات وأجهزة LG في السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر الآن كبرى العروض والتخفيضات للعام 2019 لمجموعة واسعة من أجهزة وشاشات LG تقدم للمستخدمين في المملكة العربية السعودية عبر اكسترا.

الآن من اكسترا أفضل التخفضيات على أكبر مجموعة من شاشات LG الذكية المتنوعة والتي تتوافق مع أذواق الكثير من المستخدمين مع تخفيضات تصل إلى أكثر من 40%.

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أيضاً إلى جانب شاشات LG يقدم اكسترا تخفضيات كبيرة على أجهزة ثلاجات وغسالات LG، مع الكثير من الإختيارات المتاحة والتي تتوافق مع الأجهزة المفضلة للمستخدمين في السعودية، والتي تأتي مع ضمان من اكسترا مع خدمات الصيانة الموثوقة.

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