هواتف Huawei Mate 30 Series ستصل رسميًا إلى أوروبا في منتصف شهر نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة Huawei حدثًا ضخمًا في أوروبا قامت فيه بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro، ولكن لم تقم الشركة الصينية بإطلاق هذين الهاتفين في القارة العجوز حتى الآن. قد يتغير هذا قريبًا، على الأقل في حالة إذا كانت الشائعات التي وردتنا اليوم صحيحة.

في الواقع، لقد ظهرت اليوم إشاعة جديدة تقول أن شركة Huawei تستعد لإطلاق الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro في أوروبا في منتصف شهر نوفمبر المقبل. في الواقع، قد يكون تاريخ الإطلاق هو 15 نوفمبر. ومع ذلك، ما زال من غير الواضح بالضبط ما هي الدول التي ستحصل على هذين الهاتفين الجديدين.

ومع ذلك، المصدر نفسه يقول أن الدفعة الأولى من البلدان الأوروبية التي ستحصل على الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro تشمل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا، ومن المتوقع أن تنضاف المزيد من البلدان إلى القائمة في المستقبل.

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يبقى أن نرى ما مدى نجاح الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro في مثل هذه الأسواق المتقدمة بالنظر إلى أنه سيتم شحن هذين الهاتفين بشكل مسبق مع نظام Android 10 ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، بما في ذلك متجر Google Play بسبب الحظر المفروض على الشركة الصينية من قبل الحكومة الأمريكية والذي يمنع شركة جوجل من منح الترخيص اللازم لشركة Huawei.

الهاتف Huawei Mate 30 سيُكلف إبتداءً من 799 يورو، بينما سيُكلف الهاتف Huawei Mate 30 Pro إبتداءً من 1099 يورو. وفي حالة إذا كنت ترغب في الحصول على الهاتف Huawei Mate 30 Pro 5G، فأنت بحاجة لدفع 1199 يورو.