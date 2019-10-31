Huawei تُسيطر على سوق الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - أفاد التقرير الأحدث من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق أن سوق الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الثالث من هذا العام قد تحسن بشكل متتالي. تمكنت شركة Huawei من سرقة المزيد من الحصة السوقية من جميع منافسيها الرئيسيين حيث بلغت حصتها السوقية 42%، وذلك بفضل نمو الشحنات السنوية بنسبة 66%.

ومع ذلك، بقي المشهد العام غير مثير للإعجاب، حيث بلغت الشحنات 97.8 مليون وحدة، وهذا ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 3% من 100.6 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

المرتبة الثانية في السوق خلال الربع الثالث من هذا العام كانت من نصيب شركة Vivo التي بلغت حصتها السوقية 17.9 في المئة، وتليها شركة Oppo بحصة سوقية تبلغ 17.4 في المئة. أكملت شركة Xiaomi قائمة الشركات الخمسة الأوائل، بينما شهدت العلامات التجارية الأخرى إنخفاضًا بنسبة 31 في المئة على مستوى المبيعات مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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ووفقا لنائبة رئيس مؤسسة Canalys، السيدة Nicole Peng، فإن المركز المهيمن لشركة Huawei يمنح للشركة قدرة كبيرة في التفاوض مع سلسلة التوريد وزيادة وجودها بين تجار التجزئة. نظرًا لأن الشركة تعد واحدة من الشركات المصنعة القليلة التي لديها بالفعل هواتف ذكية متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، فإنها تعمل بكثافة مع شركات الإتصالات، مما قد يؤدي إلى مزيد من الهيمنة على المشهد المحلي.

وأضاف المحلل Louis Liu أن هناك علامات تجارية صينية أخرى مثل Vivo و Oppo و Xiaomi هي الآن في سقوط حر. والسبب في ذلك هو أنها لم تُطلق بعد هواتف 5G وأنها تواصل بقوة حصد المزيد من التسجيلات المسبقة على الهواتف الذكية القادمة التي تدعم تقنية 5G، بما في ذلك الخصومات مع البيانات الخلوية المجانية.

أدى ذلك إلى حصد أكثر من 10 ملايين تسجيل مسبق، ولكن إلى أن يقوموا بعملية شراء فعلية، ستستفيد شركة Huawei من منافسيها. التوقعات هي توفير خطط 5G وتقليص الأسعار مما قد يتيح لنا رؤية معركة مماثلة لما وصلت إليه معركة 4G في الصين.