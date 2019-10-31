الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتحذر من فترة الصباح

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الجمعة، 1 نوفمبر، يشهد طقسا معتدلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل اللحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائلا للبرودة ليلاً.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

تحذير من الشبورة الكثيفة في الصباح

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبه، ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في تصريحات إعلامية، تجنب أماكن الأمطار، أو السير بجوار كابلات الكهرباء، أو أعمدة الإنارة، كذلك القيادة على الطرق السريعة بشكل آمن، وعدم تجاوز السرعات المقررة، خاصة فى الصباح الباكر، وعند تساقط الشبورة، كما ناشد المواطنين ارتداء الملابس الخريفية، والتخلي عن الملابس الصيفية تمامًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة