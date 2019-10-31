تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن جهاز Galaxy Tab Active Pro من فئة rugged وبسعر 600 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن أحد أجهزة rugged اللوحية الذي ينطلق بعنوان Galaxy Tab Active Pro، والذي صمم لدعم المستخدمين في قطاع العمل مع تصميم أقوى ومقاومة أعلى وسعر 600 دولار تقريباً.

يتميز جهاز Galaxy Tab Active Pro بحجم شاشة 10.1 إنش، تدعم دقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 550 nits.

وتقدم سامسونج جهاز Galaxy Tab Active Pro بتصميم يضم أزرار مادية، مع زر رئيسي واثنان من الأزرار الأخرى التي تأتي في الإطار السفلي للجهاز في وضع العرض الأفقي، كما يتميز الجهاز اللوحي وقلم S بمعايير مقاومة الماء والغبار IP68.

أيضاً أكدت سامسونج على أن الجهاز يتميز بتصميم مقاوم للصدمات، كما يدعم معايير MIL-STD 810G، من جانب أخر يمكن لشاشة الجهاز اللوحي أن تدعم إستشعار اللمس حتى مع إرتداء المستخدم قفازات خفيفة، وهي ميزة يمكن أن تدعم المستخدمين في قطاع العمل الذي يحتاج إلى إرتداء القفازات.

كما تقدم سامسونج جهاز Galaxy Tab Active Pro بمواصفات متوسطة مع معالج Snapdragon 670 ثماني الأنوية بسرعة 2GHz، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

Advertisements

وتتميز بطارية الجهاز اللوحي بقدرة 7600 mAh التي يمكن أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 15 ساعة، أي أكثر من جهاز Tab Active 2 الذي دعم عمر شحن 11 ساعة فقط.

ويتميز الجهاز بكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم الجهاز اللوحي مستشعر للبصمة، مع مدخل للسماعات، ومنفذ USB C للشحن، ويتوافق في العمل مع إكسسوارات POGO pin من وحدات الشحن أو لوحة المفاتيح.

يذكر أن جهاز Galaxy Tab Active Pro اللوحي هو أول جهاز من سامسونج بميزة دعم تقنية DeX التي تتيح للمستخدم ربط الجهاز اللوحي بشاشة خارجية لتجربة تحاكي أجهزة الحاسب المكتبي، كما تقدم سامسونج زر مخصص في أعلى الجهاز يدعم البرمجة لتنشيط أحد التطبيقات بشكل سريع.

المصدر

اعلان

