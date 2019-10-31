تكنولوجيا: ابل تسجل أرباح بقيمة 13.7 مليار دولار في الربع الأخير من 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن تقريرها المالي للربع الرابع من عام 2019، والذي كشف عن إيرادات بقيمة 64 مليار دولار، وأرباح 13.7 مليار دولار أي بإنخفاض سنوي بنسبة 2.83%.

كشف تقرير ابل المالي اليوم عن تحقيق الشركة أرباح بقيمة 13.7 مليار دولار، بإنخفاض سنوي بنسبة 2.83%، بينما حققت الشركة إيرادات بقيمة 64 مليار دولار، أي بإرتفاع بنسبة 1.74% عن نفس الربع من العام الماضي.

من جانب أخر جاءت ربحية سهم ابل بقيمة 3.03 دولار، أي أنها ارتفعت بنسبة 4.1% في الربع الرابع من 2019 الذي ينتهي في 28 من سبتمبر 2019.

ولقد أكد Tim Cook في إعلانه عن التقرير المالي أن ابل قد إستطاعت أن تحقيق إيرادات جيدة خلال الربع الأخير من 2019، كما سجلت الشركة إيرادات جديدة في الولايات المتحدة، وآسيا إلى جانب تحسينات في إيرادات السوق الصيني أيضاً.

ولقد شهدت ابل تحسينات في الإيرادات السنوية في السوق الصيني، حيث تقلص الإنخفاض السنوي في الإيرادات من 27% إلى 2% في الربع الأخير من 2019.

أيضاً حققت ابل إيرادات في قسم الأجهزة فقط بقيمة 51.5 مليار دولار، أي بإنخفاض 1% عن العام الماضي، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى إنخفاض مبيعات هواتف الأيفون، بينما تحقق الشركة مبيعات جيدة من أجهزة الآيباد والساعات الذكية، والسماعات.

Advertisements

ولقد سجلت ابل إيرادت من مبيعات هواتف الأيفون فقط في الربع الذي ينتهي في شهر سبتمبر تصل إلى 33 مليار دولار، إلا أن الإنخفاض في الإيرادات قد تقلص من 15% العام الماضي إلى 9% خلال هذا الربع.

بينما حققت ابل نمو في إيرادات قسم الآيباد بنسبة 17%، حيث ساهمت أجهزة iPad Pro بالجزء الأكبر من هذه النسبة، كما حقق القسم نمو سنوي أيضاً في الإيرادات بنسبة 17%.

أيضاً سجلت أجهزة Mac إيرادات بقيمة 7 مليار دولار، أي بإنخفاض بنسبة 5% عن العام الماضي، وقد سجلت كل من أسواق الولايات المتحدة، الهند أعلى إيرادات في مبيعات أجهزة ماك، بينما حققت ابل إيرادات قياسية من مبيعات الأجهزة في سوق اليابان.

ولقد حققت ابل نمو جديد في إيرادات قسم الأجهزة القابلة للإرتداء والإكسسوارات وبعض الأجهزة الذكية الأخرى، حيث وصلت إيرادات ابل في هذا القسم إلى 6.5 مليار دولار، أي بإرتفاع ونمو سنوي بنسبة 54%، بينما حققت خدمات ابل إيرادات 12.5 مليار دولار، أي بإرتفاع سنوي بنسبة 18%.

يذكر أن ابل قد وضعت توقعات لإيرادات الربع الأول من عام 2020 بين 85.5 و89.5 مليار دولار، مع دخل تشغيل بين 9.6 و9.8 مليار دولار، مع هامش ربحي بين 37.5% و38.5%.

المصدر

اعلان

