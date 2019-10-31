فيسبوك تختبر ميزة إجراء المحادثات السرية عبر مسنجر

اكتشفت مهندسة – أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن تطبيق التراسل الفوري مسنجر التابع لشركة فيسبوك يختبر ميزة جديدة للمكالمات المشفرة.

وقالت المهندسة (جين مانتشون وونج) في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: “فيسبوك مسنجر يختبر المكالمات الصوتية والمرئية عبر المحادثات السرية”.

ونشرت وونج – التي لها تاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات، مثل: تويتر، وإنستاجرام، قبل إطلاقها لعموم المستخدمين – لقطة شاشة للاختبار الجديد. وفي الصورة يظهر أن فيسبوك أضافت رمزي الميكروفون والكاميرا الخاصين بإجراء المكالمات الصوتية والمرئية إلى صفحة الدردشة السرية.

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وكان مؤسس فيسبوك، ورئيسها التنفيذي (مارك زوكربيرج) قد قال في شهر آذار/مارس الماضي: إنه يطمح إلى جعل التشفير متاحًا على جميع خدمات التراسل التابعة للشركة. ويبدو أن هذا الاختبار يأتي في إطار هذه المساعي.

يُشار إلى تطبيق التراسل مسنجر يتيح حاليًا تشفير الرسائل في وضع (المحادثات السرية) فقط، حيث لا يمكن إجراء مكالمات صوتية، أو مرئية. كما يُشار إلى تطبيق واتساب – المملوك لشركة فيسبوك – التشفير للمحادثات، والمكالمات افتراضيًا.

وكشفت المهندسة وونج في تغريدة لاحقة أن فيسبوك تعمل على جلب مساعد رقمي إلى تطبيقاتها الرئيسي، ولكنها لم تكشف عن أي معلومات أخرى، كما أنها لم تنشر أي لقطات تثبت اختبار ذلك.