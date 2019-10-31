شاومي تستعد لإطلاق هاتف ذي 5 كاميرات خلفية في الأسواق العالمية

تستعد شركة شاومي الأسبوع المقبل لإطلاق هاتفها الذكي المنتظر (مي سي سي 9 برو) Mi CC9 Pro، الذي يمتاز بأنه يقدم 5 كاميرات خلفية بدقة تبلغ 108 ميجابكسل لإحداها.

وتعتزم الشركة الصينية طرح الهاتف في الأسواق العالمية باسم مختلف هو: (مي نوت 10) Mi Note 10، والآن كشفت الحساب الرسمي للشركة في بولندا عما يبدو أنه الموعد المقرر لإطلاق الهاتف هناك.

ونشرت الصفحة الخاصة بشركة شاومي بولندا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تشويقية لمنتجات جديدة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مستخدمةً في ذلك شعارًا ذا 5 كاميرات.

ويُتوقع أن تأتي الكاميرات الخلفية الخمس موضوعة في شكل رأسي، إلى جانب ضوئي فلاش LED ثنائي. ثم نشرت شاومي صورتين على الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك حسابها في بولندا، حيث تُبرز قدرة كاميرات الهاتف على التقريب.

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ويمتاز هاتف (مي سي سي 9 برو) أو (مي نوت 10) بمعدل تقريب قدره 5X، إلى جانب تقريب رقمي، الأمر الذي يسمح بتقديم تقريب هجين قدره 50X. إذ التُقطت إحدى الصوتين في منطقة (ألفاما) Alfama في مدينة لشبونة البرتغالية، حيث يظهر بوضوح اسم السفينة Vision of Seas، مع أنها تبعد نحو 500 متر.

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أما مواصفات الهاتف، فيُتوقع أن يحتوي على معالج من نوع (سنابدراجون 730جي)، وشاشة ذات نتوء وحواف منحنية. وسوف يتوفر فيما لا يقل عن لونين: الأخضر، والأبيض. هذا؛ ويُنتظر الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحدث خلال القادمة.