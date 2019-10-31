فيسبوك تجني أكثر من 17 مليار دولار في ثلاثة أشهر

الموجز

كشفت شركة فيسبوك الأمريكية عن نتائجها المالية للربع الثالث والتي أظهرت فيها عائدات إجمالية بنحو 17.6 مليار دولار وأرباح صافية بنحو 6 مليار دولار وهي نتائج أفضل من توقعات المحللين.

ووفقاً لموقع TechCrunch المتخصص في الأخبار التقنية ، إن عائدات الشركة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كانت 13.7 مليار دولار بنمو 29% وأرباحها الصافية كانت 5.1 مليار دولار بنمو 19%.

وكالعادة تحدّث فيسبوك أرقامها الرسمية عن عدد مستخدميها، فقد بلغ عدد المستخدمين النشطين يومياً 1.6 مليار مستخدم، والنشطين شهرياً 2.45 مليار مستخدم. وهكذا فإن العائد من كل مستخدم يبلغ وسطياً 7.26 دولار وهو أعلى من الرقم المسجل العام الماضي حيث كان 6.09 دولار.

Advertisements

وتشكّل عائدات الإعلانات من الهواتف الذكية 94% من إجمالي إيرادات الإعلانات.

ووظفت فيسبوك المزيد من العاملين لديها ليصل عددهم أكثر من 43 ألف موظف بنمو 28% عن العام الماضي؟

وتقدّر فيسبوك أن عدد مستخدمي عائلة تطبيقاتها (مسنجر، واتساب، انستجرام، فيس بوك) يصل إلى 2.2 مليار مستخدم، وهناك 2.8 مليار مستخدم يتعامل مع واحد من هذه التطبيقات الأقل شهرياً.