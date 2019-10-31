فيسبوك تعلن عن عدد مستخدميها اليوميين ونتائج مالية مبشرة

أعلنت شركة فيسبوك يوم الأربعاء عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019، التي كشفت عن ارتفاع في عدد المستخدمين، ونمو المبيعات الفصلية للربع الثالث على التوالي.

وعقب الإعلان عن النتائج المالية للربع المنتهي في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، ارتفع سعر سهم فيسبوك بنسبة 4.5% إلى 196.64 دولارًا أمريكيًا، الأمر الذي يضع الأسهم في مسارها الصحيح لتجاوز خسارتها القياسية عند مستوى 194.32 دولارًا أمريكيًا في شهر حزيران/يونيو 2018.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، واجهت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – عداءً متزايدًا من كل من المستخدمين والمشرعين بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، وعدم قدرتها على ضمان سلامة (خلاصات الأخبار) من الأخبار الكاذبة.

وافتتح مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي (مارك زوكربيرج) مكالمة مؤتمر الأرباح بالدفاع عن سياسة الشركة في عرض إعلانات سياسية تحتوي على ادعاءات كاذبة أو مضللة، قائلًا: إن فيسبوك لا تريد أن تخنق الخطاب السياسي، وذلك بعد ساعات من إعلان منافستها تويتر عن عزمها حظر الإعلانات السياسية في جميع أنحاء العالم.

وكانت فيسبوك قد أكدت لوكالة رويترز يوم الاثنين أن بعض الموظفين انتقدوا سياستها في خطاب داخلي. ويقدر زوكربيرج أن تشكل الإعلانات السياسية نحو 0.5٪ من إجمالي إيرادات فيسبوك خلال العام المقبل. وقال: “أتوقع أن تكون هذه سنة صعبة للغاية”، مضيفًا أن الخلافات بشأن المحتوى السياسي قد تؤدي إلى إجراء تحقيقات.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وبلغ إجمالي نفقات فيسبوك في الربع الثالث 10.5 مليار دولار، بزيادة 32٪ مقارنة بالعام الماضي. وكان هامش التشغيل في الربع الثالث 41٪، مقارنة مع 42٪ قبل عام. وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي النفقات في عام 2019 إلى نحو 46 مليار دولار؛ إلى 48 مليار دولار، أو بزيادة قدرها 55% في الحد الأقصى للنطاق مقارنة بعام 2018. وتقدر الشركة إجمالي نفقات عام 2020 في حدود 54 مليار دولار إلى 59 مليار دولار، بزيادة 23٪ عن الحد الأقصى لتقديرات العام الحالي.

وارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 29٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 17.65 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 17.37 مليار دولار ، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وقالت فيسبوك – التي تعد ثاني أكبر بائع للإعلانات عبر الإنترنت في العالم: إن الإيرادات ستنمو بوتيرة أبطأ في الربع الرابع، بما يقرب من 20٪ إلى 25٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اختيار المستخدمين للحد من قدرة الشركة على استهداف الإعلانات لهم باستخدام التفاصيل الشخصية.

أما أرباح فيسبوك للربع الثالث من 2019، فقد قالت الشركة إنها بلغت 6.09 مليارات دولار، أو 2.12 دولار للسهم. وكان المحللون قد توقعوا أن تبلغ الأرباح 5.47 مليار دولار، أو 1.91 دولار للسهم.

هذا؛ وقد زاد عدد مستخدمي فيسبوك ليبلغ عدد المستخدمين النشيطين شهريًا أكثر من 2.8 مليار مستخدم، أما عدد المستخدمين اليومين فقد بلغ 2.2 مليار عبر كل من فيسبوك، ومسنجر، وإنستاجرام، وواتساب. أما عدد المستخدمين اليوميين لفيسبوك نفسها فقد بلغ 1.62 مليار مستخدم.