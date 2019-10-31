آبل تنتصر على الحرب التجارية مع تحقيقها 64 مليار دولار

انتصرت شركة آبل على الحرب التجارية بين اثنين من أهم أسواقها، الولايات المتحدة؛ والصين، مع إعلانها عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام المالي 2019 المنتهي في 28 سبتمبر 2019، بحيث حققت إيرادات ربع سنوية قدرها 64 مليار دولار، بزيادة قدرها 2 في المئة عن الربع السابق، وشكلت المبيعات الدولية 60 في المئة من إيرادات الربع.

وارتفعت إيرادات الخدمات بشكل حاد، بينما انخفضت أرباح كل من أجهزة آيفون وماك إلى حد ما عن مستويات العام الماضي، كما انخفض صافي الدخل إلى 13.686 مليار دولار من 14.125 مليار دولار.

وطلبت الشركة في شهر يوليو من المحللين توقع إيرادات الربع الرابع في حدود 61 إلى 64 مليار دولار، فيما توقع المحللون قبل إعلانها عن نتائجها أن تبلغ المبيعات 63 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن المبيعات الفعلية البالغة 62.9 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2018.

وقال تيم كوك Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: لقد انتهينا من عام 2019 المالي الرائد الذي حقق أعلى إيرادات في الربع الرابع على الإطلاق، ويعود ذلك إلى تسارع وتيرة النمو في الخدمات، والأجهزة القابلة للارتداء، وحواسيب آيباد.

ويريد كوك أن يفصل آبل عن ركود مبيعات آيفون التي تشكل أكثر من نصف إيراداتها والتحول إلى تحقيق دخل من الخدمات والأجهزة القابلة للارتداء، إذ أصبحت الأجهزة أقل ربحية على أساس الهامش الإجمالي، مع انخفاض صافي مبيعات منتجات آبل.

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وتأتي إيرادات آبل بشكل متزايد من الملحقات، مثل Apple Watch؛ و AirPods، بالإضافة إلى الخدمات الجديدة، مثل بطاقة ائتمان Apple Card؛ وخدمة البث التلفزيوني، ولدى الشركة الآن 450 مليون مشترك في خدماتها أو خدمات الطرف الثالث على أجهزتها.

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وأوضحت آبل أنها باعت في الربع الرابع أجهزة آيفون بقيمة 33.362 مليار دولار، وأجهزة ماك بقيمة 6.991 مليار دولار، وأجهزة آيباد بقيمة 4.656 مليار دولار.

وبلغت مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء والإكسسوارات 6.52 مليار دولار، في حين بلغت مبيعات الخدمات 12.511 مليار دولار، وهو رقم قياسي آخر.

وتمثل الأرقام انخفاضًا سنويًا لكل من أجهزة آيفون وماك، إذ بلغت قيمة مبيعات أجهزة آيفون قبل عام واحد 37,185 مليار دولار، وبلغت مبيعات أجهزة ماك 7.411 مليار دولار.

لكن الأرقام مرتفعة بالنسبة لأجهزة آيباد والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات، والتي بلغت خلال الربع الرابع من العام الماضي 4.089 مليار دولار و 4.234 مليار دولار و 9.981 مليار دولار على التوالي.

وانخفضت المبيعات الصافية من 15.382 مليار دولار إلى 14.946 مليار دولار في أوروبا، وتراجعت من 11.411 مليار دولار إلى 11.134 مليار دولار في الصين، كما انخفضت في اليابان إلى 4.982 مليار دولار من 5.161 مليار دولار.

وشكل انخفاض المبيعات في منطقة الصين الكبرى بنسبة 2.4 في المئة فقط فوزًا لآبل، لأن ذلك يعني أن المستهلك الصيني لا يعاقب الشركة باعتبارها الوجه الأمريكي للحرب التجارية.

وشهدت شركة آبل بعض التحسن في الأمريكتين، حيث ارتفعت المبيعات الصافية إلى 29.322 مليار دولار من بالمقارنة مع 27.517 مليار دولار في العام الماضي، كما ارتفعت الأرقام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 3.656 مليار دولار من 3.429 مليار دولار.