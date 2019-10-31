مايكروسوفت تتيح لعب ألعاب Xbox على أجهزة أندرويد .. ولكن بشروط

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء عن فتح المجال لبعض مستخدمي منصة الألعاب التابعة لها (إكس بوكس) من الوصول إلى ألعابهم عن طريق الأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية في منشور على مدونة (إكس بوكس): “اليوم، نحن متحمسون للحديث عن (بث منصة إكس بوكس) Xbox Console Streaming، ميزة نظامنا الجديدة التي تتيح لك لعب ألعاب (إكس بوكس ون) الخاصة بك من المنصة، ولكن على جهاز محمول”.

وأضافت مايكروسوفت أنه يمكن للمشتركين بالبرنامج التجريبي لمنصة (إكس بوكس)، وذلك في اشتراكي Alpha، و Alpha-Ahead، في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، تجربة ميزة Xbox Console Streaming.

وأوضحت الشركة أن ذلك يتيح لهم لعب ألعاب (إكس بوكس ون) المملوكة والمثبتة، بما في ذلك ألعاب خدمة (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass، على أي هاتف، أو حاسوب لوحي يعمل بنظام التشغيل أندرويد عن بُعد، أي أنه يمكن اللعب خارج المنزل.

Advertisements

وكانت مايكروسوفت قد بدأت السعي نحو توفير هذه الميزة في وقت سابق من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري مع بدء نسخة المعاينة العامة من مشروع (بروجكت إكس كلاود) Project xCloud، الذي يسمح للمستخدمين بلعب الألعاب مباشرةً من السحابة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ووعدت الشركة بإتاحة تجربة ميزة Xbox Console Streaming للمزيد من مشتركي برنامج إكس بوكس التجريبي، وفي دول أخرى، وذلك بغية تحسين الخدمة.

هذا؛ ويحتاج المستخدم – ممن توفر فيه هذه الشروط السابقة – إلى هاتف أو حاسوب لوحي يعمل بالإصدار 6.0 والأحدث من نظام التشغيل أندرويد مع دعم الإصدار 4.0 من تقنية البلوتوث. كما يحتاج إلى جهاز تحكم للاسلكي Xbox Wireless Controller يدعم تقنية البلوتوث.