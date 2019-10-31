تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy S10 Lite في تسريبات من Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد إصدار سامسونج القادم من سلسلة هواتف Galaxy S10 في Geekbench مؤخراً، وقد كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات إصدار سامسونج المرتقب Galaxy S10 Lite.

أكدت التسريبات السابقة على خطط سامسونج للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy S10، على أن ينطلق الإصدار بعنوان Galaxy S10 Lite إلى الأسواق، ولقد رصد الهاتف اليوم في تسريبات Geekbench بنموذج رقم SM-G770F.

ولقد كشفت التسريبات عن بعض مواصفات هاتف Galaxy S10 Lite الذي ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android 10.

كما سجل هاتف Galaxy S10 Lite في إختبارات Geekbench آداء يصل إلى 724 نقطة في إختبارات الأنوية الآحادية، و 2604 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، أي آداء أعلى من معالج Exynos ومعالج Snapdragon في الإصدار الرئيسي من سلسلة Galaxy S10.

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من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن صور توضح تصميم الهاتف حتى الآن، إلا أن بعض التسريبات قد أشارت إلى أن هاتف Galaxy S10 Lite سيحاكي تصميم ومواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A91 الذي ينطلق لاحقاً بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش ودقة عرض FHD بلس.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف كاميرة خلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 45W.

كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Galaxy S10 Lite ينطلق بألوان الأبيض Prism إلى جانب الأسود والأزرق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف Galaxy S10 Lite موعد الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

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