مايكروسوفت تُطلق Xbox One Console Streaming لهواتف الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف مدير المنتجات في شركة مايكروسوفت اليوم أن جميع المختبرين من مستخدمي Xbox One الموجودين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية يمكنهم تجربة ميزة بث الألعاب الجديدة. بإستخدام جهاز الأندرويد الخاص بك، يمكنك بث اللعبة مباشرة من جهاز Xbox One الخاص بك.

أفضل جزء هو أن الميزة تعمل مع جميع ألعاب Xbox One و Xbox 360 المثبتة على جهاز Xbox One الخاص بك دون أي قيود.

هناك بعض المتطلبات التي تحتاج إلى الوفاء بها من أجل إستخدام الميزة. أولاً وقبل كل شيء، تحتاج إلى جهاز الأندرويد لأن مايكروسوفت لم تكشف عن أي خطط لجلب الميزة إلى أجهزة iOS. ثانيًا، ستحتاج إلى NAT مفتوح أو معتدل، وسرعة رفع تصل إلى 4.75 ميغابت في الثانية على الأقل ولكن سيكون من الأفضل لو كانت السرعة أعلى من 9 ميغابت في الثانية. يجب أن يكون زمن الوصول إلى الشبكة هو 128 جزء من الثانية أو أقل للحصول على تجربة لعب مثالية، ويجب تعيين جهاز Xbox One على الخيار Instant-On في قائمة خيارات التشغيل.

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فيما يتعلق بمتطلبات الهاتف الذكي بغض النظر عن العمل بنظام الأندرويد 6.0 أو إصدار أعلى، فأنت بحاجة إلى دعم البلوتوث 4.0، ووحدة تحكم لاسلكية تعمل عن طريق البلوتوث لربطها مع الهاتف الذكي وتطبيق Xbox Game Streaming التجريبي المتوفر على متجر Google Play Store.

كما أوضحنا لكم من قبل، فهذه الميزة متاحة فقط للمختبرين الأوائل، بحيث يمكنك القول بأنها قيد المعاينة حاليًا، وستتاح لعامة المستخدمين قريبًا.