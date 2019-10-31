آبل تُصدر تحديث WatchOS 6.1، وهو متوفر لطرازات Apple Watch القديمة أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بإصدار تحديث WatchOS 6 للساعة الذكية Apple Watch Series 3 و Apple Watch Series 4 في شهر سبتمبر الماضي، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت الشركة بإصدار تحديث WatchOS 6.0.1 والذي يجلب معه بعض الإصلاحات. الآن، تعمل شركة آبل على إصدار تحديث WatchOS 6.1 لجميع ساعاتها الذكية، بما في ذلك Apple Watch Series 1 و Apple Watch Series 2 والتي تم إستبعادها من الإطلاق الأولي.

تحديث WatchOS 6.1 لا يأتي مع أي ميزات رئيسية جديدة ولكنه يجلب معه بعض التحسينات والإصلاحات. ومع ذلك، يجب أن يتوقع مستخدمو Apple Watch Series 1 و Apple Watch Series 2 الحصول على ساعة رقمية جيددة بالإضافة إلى تطبيقات الحاسبة والمذكرات الصوتية وتطبيق الكتب الصوتية. يمكنك التوجه إلى هنا لمعرفة المزيد عن WatchOS 6.

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تحديث WatchOS 6.1 الجديد يجلب معه أيضًا الدعم لسماعات AirPods Pro التي تم الإعلان عنها حديثًا. إذا لم تتلقى إشعارًا للترقية إلى هذا التحديث بعد، فبإمكانك محاولة سحبه يدويًا عن طريق الإنتقال إلى General ثم إلى Software Update في ساعتك الذكية.