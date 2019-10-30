تكنولوجيا: Razer تعلن عن سماعات Hammerhead اللاسلكية الجديدة لمحبي الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Razer عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة Hammerhead True Wireless، والتي صرحت الشركة بأنها ستكون مناسبة جدًا لمحبي الألعاب بالنظر إلى أنها توفر صوت عالي الوضوح مع عمر بطارية طويل.
والأهم من ذلك هو أن السماعة توفر دعم سريع الاستجابة من تقنية بلوتوث 5.0، وهذا من شأنه أن يوفر صوت واضح مع وضع الألعاب بسرعة استجابة تصل إلى 60 ميللي في ثانية، هذا وبالإضافة إلى انه يوفر أفضل مزامنة أثناء اللعب وتشغيل الفيديو.
كما تعد الشركة باستجابة تردد من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز من خلال محركات 13 مم، والتي من المفترض أن تكون مريحة بين الإقران التلقائي ومقاومة العرق ودعم المساعد الصوتي.
توفر هذه السماعات 3 ساعات من الاستخدام قبل إعادة شحن البطارية، مع ما يصل إلى 4 شحنات إضافية من خلال حافظة السماعة المرفقة معها والتي توفر 15 ساعة من التشغيل، ويمكن شحن هذه الحافظة من خلال منفذ USB-C.
تتوفر سماعة Hammerhead True Wireless باللون الأسود بسعر 99 دولار أمريكي.
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