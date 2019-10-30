تكنولوجيا: DJI تكشف رسمياً عن طائرة Mavic Mini بوزن أقل من 250 جرام وسعر يبدأ من 399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة DJI رسمياً عن إصدار جديد من طائرات drone ينطلق بعنوان Mavic Mini وحجم صغير جداً مع وزن أقل من 250 جرام، كما تدعم وقت تحليق يصل إلى 30 دقيقة، وتتوفر للحجز المسبق بسعر يبدأ من 399 دولار.

بعد التسريبات المصورة لطائرة Mavic Mini الجديدة من DJI، أطلقت الشركة الطائرة رسمياً اليوم بتصميم مصغر من فئة quadcopter، حيث تقدمها الشركة في مجموعة تشمل بطارية وجهاز تحكم، على أن تتوفر اليوم للحجز المسبق بسعر 399 دولار، أو 499 دولار مع اثنان من البطاريات الإضافية، وشاحن، ووحدة لدعم الطائرة، حيث يبدأ الشحن في 11 من نوفمبر.

تأتي طائرة Mavic Mini بطول يحاكي الهاتف تقريباً عند طي الدعامات الخاصة بالطائرة، بينما تتميز بحجم أكبر 2 إنش عند تمديد دعامات الطائرة، أيضاً تتميز بوزن خفيف يصل إلى 249 جرام، وهو وزن يتوافق مع المعايير المحددة من بعض الحكومات لهذه الفئة من الطائرات، كما تدعم وقت تحليق يصل إلى 30 دقيقة.

كما تضم طائرة Mavic Mini كاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل، تدعم تسجيل فيديو بدقة 2.7K أو 2704 في 1520 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD، لذا تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بآداء أقل من Mavic 2 Pro وأيضاً Mavic Air.

أيضاً تأتي الكاميرة بعدد ثلاث محاور مع مقبض لدعم تثبيت الطائرة في الرياح التي تواجهها في الرحلة، كما تدعم الكاميرة الإقتران بوحدة التحكم لدفع محتوى الفيديو بدقة HD من على بعد 2.5 ميل، كما يمكن توجيه الطائرة للتحليق في موقع محدد والهبوط في هذا الموقع بدقة عالية.

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طائرة Mavic Mini تضم نظام GPS مدمج، إلى جانب Wi-Fi، كما يتميز تصميم الطائرة بنتوءات يمكن أن تدعم المراوح بزواية 360 درجة.

وإلى جانب طائرة Mavic Mini تقدم DJI تطبيق جديد مخصص للطائرة، يتميز بواجهة مستخدم واضحة وبتجربة سلسة لدعم المستخدم، لضبط وإعداد الطائرة.

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